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На скільки зросте субсидія на вугілля і дрова?

На скільки зросте субсидія на вугілля і дрова?

Мешканці приватних будинків можуть отримати додаткову допомогу для придбання твердого пічного палива. Проект реалізується спільно з міжнародними партнерами, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН, яке профінансує частину підвищених виплат.

У Міністерстві соцполітики повідомили, що згідно з ухваленим рішенням уряду, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться у середньому в 4 рази і становитимуть:

Для пільг:

Для субсидій:

  • на вугілля – 2,23 т;
  • на дрова – 7,41 т.

У зв’язку з цим, як запевняють в міністерстві, розмір субсидії може зрости у кілька разів.

Для перерахунку розміру пільг та субсидій на тверде побутове паливо не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду.

Якщо вашій сім’ї вже призначено пільгу або субсидію на дрова або вугілля, вам перерахують її автоматично.

Якщо пільгу або субсидію ще не призначено, але ви потребуєте допомоги – необхідно звернутися до Пенсійного фонду і подати відповідну заяву.

Читайте також: Чи можна отримувати субсидію та пільгу одночасно?

Фото: 24 канал

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Редакція ПРОФІЛЬ

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