Як дізнатися розмір субсидії: формули та інструкція для самостійного розрахунку

Перш за все, слід не забувати, що субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Під час її призначення враховується кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їхні доходи та витрати на комунальні послуги. Право на отримання субсидії мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм більша за визначений для них обов’язковий платіж.

Що таке обов’язковий відсоток платежу за субсидією

Розмір обов’язкового платежу за субсидією регулюється постановою «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії» № 1156 від 27.07.1998.

Щоб дізнатися розмір обов’язкового платежу, спочатку потрібно визначити його відсоток від доходів сім’ї. Зробити це можна за спеціальною формулою.

РО = Кд / Кг * Pг

РО — обов’язковий відсоток плати за комунальні послуги (частка доходу сім’ї), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства (відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, установленого з 1 січня року, з якого призначається субсидія);

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну особу на місяць (Кг = 2);

Рг — базова норма плати за послуги — 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Після розрахунку обов’язковий відсоток платежу слід помножити на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Це і буде розмір обов’язкового платежу для оплати комунальних послуг.

Приклад розрахунку обов’язкового платежу за субсидією

Сім’я з двох пенсіонерів: дружина має пенсію 2800 гривень, чоловік — 3800 гривень. Інших доходів, крім пенсійних виплат, у них немає. На комунальні послуги сім’я витрачає 1500 гривень.

Коефіцієнт доходу домогосподарства

Середньомісячний сукупний дохід усіх членів сім’ї підсумовується і ділиться на кількість членів сім’ї. У нашому випадку — на 2.

Кд = (2800 + 3800) / 2 = 3300 грн

Обов’язковий відсоток платежу

Для цього середньомісячний дохід на одну особу потрібно розділити на розмір прожиткового мінімуму (у 2023 році він становить 2093 гривні для непрацездатних осіб) і на коефіцієнт Кг, що дорівнює 2. Отримане число потрібно помножити на 15% — базову норму оплати комунальних послуг (Рг).

3300 / 2093 / 2 * 15 = 11,83%

Обсяг обов’язкового платежу

Для цього обов’язковий відсоток платежу потрібно помножити на сукупний сімейний дохід за місяць.

11,83 * 6 600 / 100 = 780,78 грн.

Розрахунок розміру субсидії

Це різниця між розміром повної плати за комунальні послуги та обсягом обов’язкового платежу за комунальні послуги. У нашому випадку це:

1500 — 780,78 = 719,22 грн.

Норми споживання комунальних послуг

Один із ключових чинників, у межах яких надається допомога, і від яких залежить розмір субсидії, — це соціальні норми житла та нормативи споживання житлово-комунальних послуг (електроенергії, газу, опалення, води).

Це своєрідні ліміти, тобто навіть якщо ви витрачаєте більше, грошову допомогу все одно нараховуватимуть, але тільки в їхніх межах. Усе, що вище норми, оплачується самостійно.

Норми споживання послуг регулюються Постановою Кабінету Міністрів «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» № 409 від 6 серпня 2014 року (зі змінами від 21.07.2023).

Житлово-комунальні послуги Соціальні норми і нормативи Норма площі житла (квартплата плюс опалення) Зверніть увагу: соціальна норма житла для непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самостійно, збільшується на 30%. 13,65 кв. м на людину + 35,22 кв. м на сім’ю – на одну людину – 48,87 кв. м – на сім’ю з двох осіб – 62,52 кв. м – на сім’ю з трьох осіб – 76,17 кв. м – на сім’ю з чотирьох осіб – 89,82 кв. м Утримання прибудинкової території Вивезення змішаних, великогабаритних, ремонтних відходів 0,4167 куб. м на одну людину на місяць Вивезення рідких нечистот 0,76 куб. м на одну людину на місяць Централізоване та автономне опалення (опалювальний період — з 16 жовтня по 15 квітня включно) У разі споживання теплової енергії в будинках, обладнаних лічильниками 0,0383 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі на місяць Індивідуальне опалення (опалювальний період — з 16 жовтня по 15 квітня включно) У разі використання природного газу (газового котла) У разі використання природного газу (газового котла) У разі використання електроенергії — електрокотлів 30 кВт⋅год на 1 кв. м опалювальної площі на місяць Централізоване водопостачання та водовідведення Холодна вода (за наявності централізованої подачі гарячої води) 2 куб. м на одну людину на місяць Холодна вода (за відсутності централізованої подачі гарячої води) 3,6 куб. м на одну людину на місяць Гаряча вода 1,6 куб. м на одну людину на місяць Водовідведення 3,6 куб. м на одну людину на місяць У разі відсутності системи централізованого водовідведення (за наявності централізованого водопостачання та вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот 3,6 куб. м на домогосподарство на місяць Споживання природного газу За наявності газової плити (приготування їжі) і централізованого гарячого водопостачання 3,3 куб. м на одну людину на місяць За наявності газової плити за відсутності гарячого водопостачання та газового водонагрівача (приготування їжі та підігрів води) 5,4 куб. м на одну людину на місяць За наявності газової плити та водонагрівача 10,5 куб. м на одну людину на місяць Споживання електроенергії У будинках з електроплитами (за наявності гарячої води) 110 кВт⋅год на одну особу та 30 кВт⋅год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 230 кВт⋅год на місяць У будинках з електроплитами (за відсутності подачі гарячої води) 130 кВт⋅год на одну особу та додатково 30 кВт⋅год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 250 кВт⋅год на місяць У будинках без електроплит (за наявності централізованої подачі холодної води та за відсутності гарячої води і газового водонагрівача) 100 кВт⋅год на одну особу та додатково 30 кВт⋅год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт⋅год на місяць У всіх випадках, крім зазначених вище 70 кВт⋅год на одну особу та додатково 30 кВт⋅год на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 190 кВт⋅год на місяць

ПРИМІТКА. Для розрахунку витрат електричної енергії, природного газу на опалення (інших видів палива), а також теплової енергії для централізованого або автономного опалення норми споживання застосовують з урахуванням коригувальних коефіцієнтів, установлених для кожної області.