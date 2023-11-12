Новини Одеси та Одеської області

Чи можна отримувати субсидію і пільгу одночасно?

Чи можна отримувати субсидію і пільгу одночасно?

Одержувачі субсидії часто плутають такі поняття як «житлова субсидія» і «пільга на житлово-комунальні послуги» і вважають, що це різні назви однієї й тієї самої виплати. Чому це не відповідає дійсності, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), який зараз займається субсидіями.

Зокрема, у ПФУ нагадали, що:

  • житлова субсидія – це державна допомога тим сім’ям, доходи яких не дозволять їм самостійно сплатити у повному обсязі житлово-комунальні послуги. Тобто це допомога, яка залежить лише від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід – можеш отримувати субсидію;
  • в той же час пільга – встановлена законодавством перевага, яка надається певним категоріям осіб. Наприклад, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та ветеранів війни, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, дітям війни, багатодітним сім’ям та іншим.

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії одержувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

ВАЖЛИВО! За наявності одночасно права на субсидію і пільгу надається один із видів допомоги на вибір одержувача.

Раніше ми розповідали: Які пільги належаться дітям військових в Україні.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати