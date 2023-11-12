Чи можна отримувати субсидію і пільгу одночасно?

Зокрема, у ПФУ нагадали, що:

житлова субсидія – це державна допомога тим сім’ям, доходи яких не дозволять їм самостійно сплатити у повному обсязі житлово-комунальні послуги. Тобто це допомога, яка залежить лише від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід – можеш отримувати субсидію;

– це державна допомога тим сім’ям, доходи яких не дозволять їм самостійно сплатити у повному обсязі житлово-комунальні послуги. Тобто це допомога, яка залежить лише від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід – можеш отримувати субсидію; в той же час пільга – встановлена законодавством перевага, яка надається певним категоріям осіб. Наприклад, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та ветеранів війни, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, дітям війни, багатодітним сім’ям та іншим.

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії одержувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

ВАЖЛИВО! За наявності одночасно права на субсидію і пільгу надається один із видів допомоги на вибір одержувача.

Раніше ми розповідали: Які пільги належаться дітям військових в Україні.