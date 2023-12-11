Чи зменшиться субсидія, якщо в сім’ї є студент?

На це запитання відповіли у Пенсійному фонді.

У випадку, якщо особа, яка проживає разом з батьками, протягом періоду, за який враховуються доходи для обчислення субсидії, навчалася за денною або дуальною формою (з практикою на виробництві) – у закладах загальної середньої, професійної або професійно-технічної, професійної вищої, вищої освіти – до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства зараховується 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Наприклад, якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону 2023-2024 років, для розрахунку враховуються доходи членів домогосподарства за І і ІІ квартали 2023 року. До сукупного доходу зараховується 3350 гривень (6700 гривень (розмір мінімальної зарплати станом на червень 2023 року) х 0,5) за студента і доходи, отримані іншими членами домогосподарства. Відповідно, субсидія зменшиться.

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