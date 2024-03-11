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В одеському Міському саду вже готуються до розконсервування фонтана (фотофакт)

В одеському Міському саду вже готуються до розконсервування фонтана (фотофакт)

Після «чергової» тривожно-шахедної ночі, у похмурий (і де ж то сонце?) понеділок, кореспондент «Одеського життя» помітив ознаки справжньої весни по-одеськи: у Міському саду готуються до розконсервування фонтану.

Чи до фонтанів нам зараз? Але це все одно що запитати: «А чи до життя нам зараз?». Адже наші фонтани — це ще один одеський символ самого життя… 

Фонтан у Міському саду ще не «відкритий», але придивіться: комунальники вже готуються до його відкриття, перевіряють, як він пережив зиму.

фонтан у Міському саду
фонтан у Міському саду
фонтан у Міському саду
фонтан у Міському саду

Нагадаємо, торік фонтан у Міському саду було розконсервовано 28 березня. Точніше, тоді комунальники з нього зняли зимовий «одяг». Запустили фонтан трохи пізніше. 

Що ж до цьогорічного запуску фонтана, то, як пояснили мені комунальники, вони точної дати цього весняного дійства поки що назвати не можуть… 

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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