В одеському Міському саду вже готуються до розконсервування фонтана (фотофакт)

Чи до фонтанів нам зараз? Але це все одно що запитати: «А чи до життя нам зараз?». Адже наші фонтани — це ще один одеський символ самого життя…

Фонтан у Міському саду ще не «відкритий», але придивіться: комунальники вже готуються до його відкриття, перевіряють, як він пережив зиму.

Нагадаємо, торік фонтан у Міському саду було розконсервовано 28 березня. Точніше, тоді комунальники з нього зняли зимовий «одяг». Запустили фонтан трохи пізніше.

Що ж до цьогорічного запуску фонтана, то, як пояснили мені комунальники, вони точної дати цього весняного дійства поки що назвати не можуть…

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