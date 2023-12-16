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Відомий одеський запорожець: гора подарунків та важливе повідомлення (фото)

Відомий одеський запорожець: гора подарунків та важливе повідомлення (фото)

Один із найвідоміших одеських артоб’єктів – запорожець-горбатик Луїджі (більш відомий як Луїджик) – вже готовий зустрічати різдвяно-новорічні свята. Він вже активно підіймає настрій одеситам.

Ви ж знаєте, що наш Луїджик завжди реагує на все, що відбуваються. Понад усе він любить свята, але жваво відгукується і на інші події.

Одесский арт-объект Луиджи
Зараз Луїджик як слід приготувався до Різдва та Нового року. Ще здалеку можна помітити, що він готовий осипати одеситів подарунками: везе їх цілу гору.

Запорожец Луиджи с подарками

Одесский арт-объект: подарки от Луиджи

Навіть якщо ви проходите повз відомого авто, не зможете не помітити, як Луїджі намагається поліпшити ваш настрій.

Одесса, запорожец Луиджи

Арт-объект на Екатерининской в Одессе

А війна триває… І місто, як і вся країна – на воєнному стані. Тому Луїджі ще й повідомляє, де знаходиться найближче укриття.

Луиджи сообщает где укрытие

Одесский арт-объект и важное сообщение

Нагадаємо, кожне перетворення Луїджика – це, перш за все, бажання підбадьорити, викликати посмішку, налаштувати на позитив.

Одного разу наш горбатик навіть примудрився… перетворитися на Фіат.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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