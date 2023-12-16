Відомий одеський запорожець: гора подарунків та важливе повідомлення (фото)

Ви ж знаєте, що наш Луїджик завжди реагує на все, що відбуваються. Понад усе він любить свята, але жваво відгукується і на інші події.



Зараз Луїджик як слід приготувався до Різдва та Нового року. Ще здалеку можна помітити, що він готовий осипати одеситів подарунками: везе їх цілу гору.

Навіть якщо ви проходите повз відомого авто, не зможете не помітити, як Луїджі намагається поліпшити ваш настрій.

А війна триває… І місто, як і вся країна – на воєнному стані. Тому Луїджі ще й повідомляє, де знаходиться найближче укриття.

Нагадаємо, кожне перетворення Луїджика – це, перш за все, бажання підбадьорити, викликати посмішку, налаштувати на позитив.

Одного разу наш горбатик навіть примудрився… перетворитися на Фіат.

Фото авторки