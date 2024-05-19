Новини Одеси та Одеської області

Стара площа з новою назвою і чарівні ляльки на Пастера: сім миттєвостей одеського тижня

Стара площа з новою назвою і чарівні ляльки на Пастера: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 13 по 19 травня?

13 травня

Галерея просто неба на Дерибасівській під час повномасштабної війни стала ще одною родзинкою головної вулиці міста:

Фото дня в Одессе:

14 травня

З почутого на одеській вулиці:

– Таке похмуре сьогодні небо. Аж настрій зіпсувався…

– Ну якщо в наші важкі часи погана погода ще в змозі зіпсувати настрій, то з тобою все гаразд…

Фото дня в Одессе:

15 травня

От як чарівні ляльки на вулиці Пастера запрошують в одеський будинок казок:

Фото дня в Одессе: куклы на Пастера

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16 травня

Здається, ще зовсім-зовсім нещодавно ми милувались першоцвітами. А от зараз одеські клумби та газони вже зачаровують трояндами:

Фото дня в Одессе: майские розы

17 травня

Біля доволі відомої рекламної об’яви на Привозі:

– О, читай!.. Може, таки купимо по ножику?

– Звісно, купимо!.. А то таки справді почнемо один за одного переживати-хвилюватися!..

Фото дня в Одессе: объявление на Привозе

18 травня

Історія з гумором: у Саду скульптур Одеського літературного музею:

Фото дня в Одессе: в Саду скульптур

19 травня

Знайомтесь: площа Європейська! Вказівники з новою назвою історична площа Одеси урочисто отримала в День Європи:

Фото дня в Одессе: площадь Европейская

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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