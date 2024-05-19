Стара площа з новою назвою і чарівні ляльки на Пастера: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 13 по 19 травня?
13 травня
Галерея просто неба на Дерибасівській під час повномасштабної війни стала ще одною родзинкою головної вулиці міста:
14 травня
З почутого на одеській вулиці:
– Таке похмуре сьогодні небо. Аж настрій зіпсувався…
– Ну якщо в наші важкі часи погана погода ще в змозі зіпсувати настрій, то з тобою все гаразд…
15 травня
От як чарівні ляльки на вулиці Пастера запрошують в одеський будинок казок:
Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.
16 травня
Здається, ще зовсім-зовсім нещодавно ми милувались першоцвітами. А от зараз одеські клумби та газони вже зачаровують трояндами:
17 травня
Біля доволі відомої рекламної об’яви на Привозі:
– О, читай!.. Може, таки купимо по ножику?
– Звісно, купимо!.. А то таки справді почнемо один за одного переживати-хвилюватися!..
18 травня
Історія з гумором: у Саду скульптур Одеського літературного музею:
19 травня
Знайомтесь: площа Європейська! Вказівники з новою назвою історична площа Одеси урочисто отримала в День Європи:
Фото авторки