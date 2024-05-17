Ціни на Привозі 17 травня: «молода картопля вже стає старою»

От скільки приходиш на наш одеський Привоз, стільки й дивуєшся: свято не свято, погана погода, хороша, а людей завжди багато. Так і зараз, у розпалі травня.
Хто кому робить нерви?
Щось «молоде» вже дешевшає, та ціни все одно викликають здивування (у сенсі «чому так дорого?»). Продавці майже не звертають на це уваги, бо ж знають: люди все одно купляють все потрібне. А іноді – може не таке вже потрібне.
З розмови чоловіка з жінкою:
– Ти диви, молода картопля таки дешевшає трохи.
– То візбмемо?
– Та ще зарано. Хай стане ще дешевше…
– Отакої!.. Поки це ще станеться…
– Та взагалі, вона мені щось не дуже подобається… Здається, молода картопля у цьому році зарано стає старою…
Продавчиня, що почула про це, одразу розказала, хто тут старий, хто молодий і взагалі «пройшлася» по покупцях, що приходять на Привоз робити нерви…
А що ж з цінами на молоде і старе?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-35 грн;
- картопля «молода» – 45-60 грн;
- цибуля – 25-40 грн;
- помідори – 40-90 грн;
- буряк – 20-30 грн;
- кабачки – 50-100 грн;
- огірки – 50-110 грн;
- солодкий перець – 50-150 грн;
- баклажани – 60-130 грн;
- капуста «молода» – 15-30 грн;
- часник – 90-140 грн;
- морква – 25-35 грн;
- редиска – 20-30 грн;
- зелений горошок – 60-135 грн;
- зелень у пучках – від 5 до 15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 15-25 грн;
- банани – 60-80 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-140 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- апельсини – 40-70 грн;
- полуниця – 60-120 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-70 грн;
- бринза – 150-200 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
Читайте також та порівнюйте: Травневий Привоз все більш перетворюється на літній: ціни на ринку 10 травня.
Фото авторки