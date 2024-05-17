Ціни на Привозі 17 травня: «молода картопля вже стає старою»

Хто кому робить нерви?

Щось «молоде» вже дешевшає, та ціни все одно викликають здивування (у сенсі «чому так дорого?»). Продавці майже не звертають на це уваги, бо ж знають: люди все одно купляють все потрібне. А іноді – може не таке вже потрібне.

З розмови чоловіка з жінкою:

– Ти диви, молода картопля таки дешевшає трохи.

– То візбмемо?

– Та ще зарано. Хай стане ще дешевше…

– Отакої!.. Поки це ще станеться…

– Та взагалі, вона мені щось не дуже подобається… Здається, молода картопля у цьому році зарано стає старою…

Продавчиня, що почула про це, одразу розказала, хто тут старий, хто молодий і взагалі «пройшлася» по покупцях, що приходять на Привоз робити нерви…

А що ж з цінами на молоде і старе?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-35 грн;

картопля «молода» – 45-60 грн;

цибуля – 25-40 грн;

помідори – 40-90 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 50-100 грн;

огірки – 50-110 грн;

солодкий перець – 50-150 грн;

баклажани – 60-130 грн;

капуста «молода» – 15-30 грн;

часник – 90-140 грн;

морква – 25-35 грн;

редиска – 20-30 грн;

зелений горошок – 60-135 грн;

зелень у пучках – від 5 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 15-25 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-140 грн;

лимони – 35-60 грн;

апельсини – 40-70 грн;

полуниця – 60-120 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-70 грн;

бринза – 150-200 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки