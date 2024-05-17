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Ціни на Привозі 17 травня: «молода картопля вже стає старою»

Ціни на Привозі 17 травня: «молода картопля вже стає старою»

От скільки приходиш на наш одеський Привоз, стільки й дивуєшся: свято не свято, погана погода, хороша, а людей завжди багато. Так і зараз, у розпалі травня.

Хто кому робить нерви?

Щось «молоде» вже дешевшає, та ціни все одно викликають здивування (у сенсі «чому так дорого?»). Продавці майже не звертають на це уваги, бо ж знають: люди все одно купляють все потрібне. А іноді – може не таке вже потрібне.

На Привозе

З розмови чоловіка з жінкою:

– Ти диви, молода картопля таки дешевшає трохи.

– То візбмемо?

– Та ще зарано. Хай стане ще дешевше…

– Отакої!.. Поки це ще станеться…

– Та взагалі, вона мені щось не дуже подобається… Здається, молода картопля у цьому році зарано стає старою…

Продавчиня, що почула про це, одразу розказала, хто тут старий, хто молодий і взагалі «пройшлася» по покупцях, що приходять на Привоз робити нерви…

Привоз, картошка

А що ж з цінами на молоде і старе?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-35 грн;
  • картопля «молода» – 45-60 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 40-90 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 50-100 грн;
  • огірки – 50-110 грн;
  • солодкий перець – 50-150 грн;
  • баклажани – 60-130 грн;
  • капуста «молода» – 15-30 грн;
  • часник – 90-140 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • редиска – 20-30 грн;
  • зелений горошок – 60-135 грн;
  • зелень у пучках – від 5 до 15 грн.
На Привозе в мае
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На Привозе в мае
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Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 15-25 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-140 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • апельсини – 40-70 грн;
  • полуниця – 60-120 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 25-70 грн;
  • бринза – 150-200 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Мясо на Привозе

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Свинина

Сало на Привозе

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 110-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Сазан на Привозе

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: Травневий Привоз все більш перетворюється на літній: ціни на ринку 10 травня.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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