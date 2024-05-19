Новости Одессы и Одесской области

Старая площадь с новым названием и волшебные куклы на Пастера: семь мгновений одесской недели

Старая площадь с новым названием и волшебные куклы на Пастера: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 13 по 19 мая?

13 мая

Галерея под открытым небом на Дерибасовской во время полномасштабной войны стала еще одной изюминкой главной улицы города:

Фото дня в Одессе: на Дерибасовской

14 мая

Из услышанного на одесской улице:

– Такое хмурое небо сегодня. Даже настроение испортилось…

– Ну если в наше тяжелое время плохая погода еще может испортить настроение, то с тобой все в порядке…

Фото дня в Одессе: хмурое небо

15 мая

Вот как волшебные куклы на улице Пастера приглашают в одесский дом оживших сказок:

Фото дня в Одессе: куклы на Пастера

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

16 мая

Кажется, совсем-совсем недавно ми любовались первоцветами. А вот теперь одесские клумбы и газоны уже очаровывают розами:

Фото дня в Одессе: майские розы

17 мая

Возле довольно известного рекламного объявления на Привозе:

– О, читай!.. Может, таки купим по ножику?

– Конечно, купим! А то таки на самом деле начнем друг за друга переживать!..

Фото дня в Одессе: объявление на Привозе

18 мая

История с юмором: в Саду скульптур Одесского литературного музея:

Фото дня в Одессе: в Саду скульптур

19 мая

Знакомьтесь: площадь Европейская! Указатели с новым название историческая площадь торжественно получила в День Европы.

Фото дня в Одессе: площадь Европейская

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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