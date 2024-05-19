Старая площадь с новым названием и волшебные куклы на Пастера: семь мгновений одесской недели

13 мая

Галерея под открытым небом на Дерибасовской во время полномасштабной войны стала еще одной изюминкой главной улицы города:

14 мая

Из услышанного на одесской улице:

– Такое хмурое небо сегодня. Даже настроение испортилось…

– Ну если в наше тяжелое время плохая погода еще может испортить настроение, то с тобой все в порядке…

15 мая

Вот как волшебные куклы на улице Пастера приглашают в одесский дом оживших сказок:

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16 мая

Кажется, совсем-совсем недавно ми любовались первоцветами. А вот теперь одесские клумбы и газоны уже очаровывают розами:

17 мая

Возле довольно известного рекламного объявления на Привозе:

– О, читай!.. Может, таки купим по ножику?

– Конечно, купим! А то таки на самом деле начнем друг за друга переживать!..

18 мая

История с юмором: в Саду скульптур Одесского литературного музея:

19 мая

Знакомьтесь: площадь Европейская! Указатели с новым название историческая площадь торжественно получила в День Европы.

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