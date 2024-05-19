Старая площадь с новым названием и волшебные куклы на Пастера: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 13 по 19 мая?
13 мая
Галерея под открытым небом на Дерибасовской во время полномасштабной войны стала еще одной изюминкой главной улицы города:
14 мая
Из услышанного на одесской улице:
– Такое хмурое небо сегодня. Даже настроение испортилось…
– Ну если в наше тяжелое время плохая погода еще может испортить настроение, то с тобой все в порядке…
15 мая
Вот как волшебные куклы на улице Пастера приглашают в одесский дом оживших сказок:
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16 мая
Кажется, совсем-совсем недавно ми любовались первоцветами. А вот теперь одесские клумбы и газоны уже очаровывают розами:
17 мая
Возле довольно известного рекламного объявления на Привозе:
– О, читай!.. Может, таки купим по ножику?
– Конечно, купим! А то таки на самом деле начнем друг за друга переживать!..
18 мая
История с юмором: в Саду скульптур Одесского литературного музея:
19 мая
Знакомьтесь: площадь Европейская! Указатели с новым название историческая площадь торжественно получила в День Европы.
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