Виплати переселенцям: кому їх продовжать з 1 вересня

Про це розповіла, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Виплати, зокрема, подовжать:

пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 9444 грн;

особам з інвалідністю І або ІІ групи;

дітям-сиротам.

При цьому варто звернути увагу, що виплати мають бути подовжені автоматично, але якщо вам не прийшли гроші, зверніться із заявою до органу соцзахисту, де ви стоїте на обліку як ВПО. Можливо, сталася технічна помилка.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року виплати ВПО подовжили автоматично на шість місяців, і цей термін спливає 1 вересня.

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