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Виплати переселенцям: кому їх продовжать з 1 вересня

Виплати переселенцям: кому їх продовжать з 1 вересня

З 1 вересня допомогу на проживання (3000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю, 2000 грн – для решти) подовжать ще на шість місяців – тим внутрішньо переміщеним особам (ВПО), хто отримував її до цього.

Про це розповіла, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Виплати, зокрема, подовжать:

  • пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 9444 грн;
  • особам з інвалідністю І або ІІ групи;
  • дітям-сиротам.

При цьому варто звернути увагу, що виплати мають бути подовжені автоматично, але якщо вам не прийшли гроші, зверніться із заявою до органу соцзахисту, де ви стоїте на обліку як ВПО. Можливо, сталася технічна помилка.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року виплати ВПО подовжили автоматично на шість місяців, і цей термін спливає 1 вересня.

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