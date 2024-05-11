Хто має право на безкоштовний протез і як його отримати?

Жовта рельєфна плитка: які дві задачі вона виконує Жовта рельєфна плитка на тротуарах і перехрестях зустрічається досить часто. Багато хто її бачив, але далеко не всі розуміють її справжнє призначення. У цій статті розповімо, для чого на тротуарах укладається така незвичайна плитка. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Допомога ветеранам і волонтерам: де в Одесі отримати безоплатну консультацію та оформити виплати В Одесі в Центрі надання адміністративних послуг уже чотири місяці працює «ВетеранХаб». Тут безоплатно надають адміністративні та соціальні послуги ветеранам Другої світової війни, учасникам АТО, захисникам України та волонтерам, які протистоять нинішній російській агресії, а також членам їхніх сімей. Одеське життя» з’ясовувало, які саме послуги можна отримати безоплатно і хто їх надає. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Допомога малозабезпеченим: де і які сім’ї можуть її отримати Зростання прожиткового мінімуму в січні призвело до певних змін у нарахуванні допомоги малозабезпеченим сім’ям. Крім того, у бюджеті країни щороку прописуються певні умови для призначення такої допомоги. Не став винятком і 2024 рік. Куди звертатися за нарахуванням виплат і на яких умовах можна отримати гроші, читайте в цій статті. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Соцпрацівники в Одесі: які послуги надають і хто може звернутися по допомогу Соцпрацівники надають допомогу людям, які потребують соціального захисту або перебувають у складній життєвій ситуації. При цьому вони не просто допомагають із побутовими справами, а й продовжують життя своїм підопічним. «Одеське життя» з’ясовувала, які послуги і на яких умовах надають соцпрацівники одеситам. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ