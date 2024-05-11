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Хто має право на безкоштовний протез і як його отримати?

Хто має право на безкоштовний протез і як його отримати?

На безкоштовний протез мають право всі громадяни України, а не лише військовики або постраждалі від бойових дій, повідомляє урядовий портал. Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також фінансує їх обслуговування.

Для отримання протезу не слід очікувати на встановлення інвалідності.

Куди звертатися?

  1. Якщо ви в лікарні, зверніться до соцпрацівника, який перебуває у медзакладі. Якщо немає соцпрацівника, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з місцевого Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, який допоможе вам подати документи.
  2. Зверніться до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соцзахисту або Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
  3. Подайте документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Необхідні документи

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
  • висновок про необхідність забезпечення людини протезом;
  • посвідчення УБД для військових (за наявності).

Зазначається, що, обираючи протезування за держпрограмою, а не за кордоном, людина з протезом може розраховувати на постійне обслуговування протеза.

Читайте також: Безкоштовні протези для всіх: хто, як і де їх може отримати.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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