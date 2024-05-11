Хто має право на безкоштовний протез і як його отримати?

На безкоштовний протез мають право всі громадяни України, а не лише військовики або постраждалі від бойових дій, повідомляє урядовий портал. Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також фінансує їх обслуговування.
Для отримання протезу не слід очікувати на встановлення інвалідності.
Куди звертатися?
- Якщо ви в лікарні, зверніться до соцпрацівника, який перебуває у медзакладі. Якщо немає соцпрацівника, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з місцевого Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, який допоможе вам подати документи.
- Зверніться до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соцзахисту або Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
- Подайте документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.
Необхідні документи
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
- висновок про необхідність забезпечення людини протезом;
- посвідчення УБД для військових (за наявності).
Зазначається, що, обираючи протезування за держпрограмою, а не за кордоном, людина з протезом може розраховувати на постійне обслуговування протеза.
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