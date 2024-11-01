НСЗУ планує ліквідувати деякі пологові будинки: які саме і що думають про це одеські лікарі

Показники кесаревих розтинів в Україні: тривожна тенденція чи норма під час війни?

За офіційними даними НСЗУ, за останні роки кількість кесаревих розтинів у деяких пологових будинках перевищує міжнародні норми. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує, щоб частка таких операцій становила не більше 10-15% від загальної кількості пологів. В Україні ж у деяких медичних закладах цей показник сягає 30-40%.

«Ми повинні зосередитися на безпечних природних пологах, коли це можливо, і зменшити кількість хірургічних втручань», — коментують у НСЗУ. Організація наголошує, що в деяких випадках кесареві розтини проводяться за показаннями, які не є життєво необхідними, а через недостатній рівень кваліфікації лікарів або з метою уникнення ризиків, пов’язаних із природними пологами. Однак директор одеського пологового будинку № 5 Ігор Шпак зазначає, що у країнах, історія яких пов’язана з війнами, – логічно збільшується кількість кесаревих розтинів через умови, в яких перебувають породіллі.

Чому кесарів розтин стає “нормою”?

Кесарів розтин, безумовно, є необхідною операцією у випадках, коли природні пологи можуть загрожувати життю матері або дитини. Однак у деяких лікарнях кесарів розтин використовується як метод полегшення роботи лікарів або уникнення юридичної відповідальності. Лікарі вбачають в операції безпечний варіант, який зменшує їхні ризики, але не завжди зважають на довгострокові наслідки для пацієнток.

Такі втручання можуть призводити до серйозних ускладнень для жінок, зокрема тривалого відновлення після операції, підвищеного ризику інфекцій, а також проблем з наступними вагітностями. НСЗУ прагне зменшити кількість таких випадків і забезпечити, щоб кесареві розтини проводилися лише за медичними показаннями.

Чим може загрожувати штучне зниження кесаревих розтинів?

НСЗУ розробляє нові критерії для оцінки діяльності пологових будинків, які базуватимуться на кількості кесаревих розтинів, рівні підготовки лікарів до прийому природних пологів та загальних показниках здоров’я новонароджених. Заклади, де відсоток кесаревих розтинів значно перевищує норму, можуть втратити державне фінансування або взагалі бути закритими.

Директор одеського пологового будинку № 5 Ігор Вікторович Шпак висловив занепокоєння щодо планів штучного зниження відсотка кесаревих розтинів. Він зазначив, що такі рекомендації можуть наражати здоров’я жінок та дітей на небезпеку:

“Дати завдання пологовому будинку штучно знизити відсоток кесаревих розтинів, це значить що? Там, де небезпечно, я маю відправити жінку ризикувати своїм здоров’ям або здоров’ям дитини? Ні, коли ви хочете розібратись об’єктивно, присилайте комісію незалежних експертів, аналізуйте всі випадки кесаревих розтинів і там, де не було показань відповідно до клінічних протоколів проведення кесаревого розтину, карайте. Забирайте сертифікати лікаря, знімайте керівників, це буде правильно“.

Мала кількість операцій у лікарів несе загрозу породіллям

Водночас Ігор Вікторович погоджується, що для забезпечення якості медичних послуг необхідна стабільна кількість пологів, а відділення, де проводиться менше ніж 300 пологів на рік, небезпечні для пацієнток. Він додав, що європейський досвід рекомендує закривати такі відділення і спрямовувати жінок до спеціалізованих медичних центрів.

“Наша особливість у тому, що ми працюємо цілодобово, тому маємо бути готові 24 на 7. Для забезпечення роботи такої служби мають бути цілодобово два лікарі, адже одночасно можуть народжувати дві жінки, яких треба оперувати. Це має бути 9 лікарів у лікарні, які будуть працювати позмінно. Беремо 300 пологів, ділимо на дев’ять лікарів, ділимо ще на 12 місяців. Виходить, що лікар такого закладу має всього троє пологів на місяць. Ви хочете народжувати у лікаря, який раз на десять днів приймає пологи? Звичайно, ні. Цей лікар вважається у світі небезпечним”.

Щоб покращити рівень надання послуг породіллям, НСЗУ також планує впровадити освітні програми для лікарів та акушерів, щоб підвищити їхню кваліфікацію у веденні природних пологів та використанні сучасних методів знеболювання та контролю за процесом народження дитини. Це має гарантувати безпечні умови як для матері, так і для новонародженого.

Ми можемо втратити лікарів, які коштують мільйон євро

Ігор Шпак також зосередив увагу на значенні кадрового забезпечення та збереження професійного потенціалу медиків. Він підкреслив, що скорочення кількості пологів без продуманої альтернативи може призвести до втрати кваліфікованих лікарів.

“Для того, щоб виховати професійного лікаря, який може якісно надавати допомогу, треба 19 років. Вартість підготовки такого спеціаліста в Європі сягає мільйона євро. Акушери, гінекологи, неонатологи, дитячі анестезіологи – це золотий фонд України. Зараз наших лікарів переманюють у Польщу, Словаччину, Чехію, з руками й з ногами забирають. Навіть мови не треба знати. Приїжджай, подавай документи і йди на роботу одразу”.

Чи варто переживати породіллям?

Рішення НСЗУ може викликати занепокоєння серед породілей, особливо тих, хто вже планує кесарів розтин за медичними показаннями. Деякі пацієнтки побоюються, що нові правила можуть обмежити їхній доступ до необхідної медичної допомоги, зокрема у випадках складних вагітностей. Однак, стверджують у НСЗУ, жодна пацієнтка, яка дійсно потребує кесаревого розтину за медичними показаннями, не буде позбавлена цієї допомоги. Мета реформи — забезпечити оптимальний баланс між природними пологами та хірургічними втручаннями, щоб мінімізувати ризики для здоров’я жінок та їхніх дітей.

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