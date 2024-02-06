Жовта рельєфна плитка: які дві задачі вона виконує

Дехто може подумати, що вона служить як зачепи під час ожеледиці, але це не так. Це — тактильна плитка для зручності незрячих.

У такої плитки відразу два завдання: вона показує напрямок руху, а також безпечне місце, де потрібно зупинитися на перехресті або перед світлофором.

Якщо тактильну плитку для незрячих покладено суцільною лінією — то вона показує напрямок, куди можна йти безперешкодно. А якщо з великими виступами — це сигнал зупинитися і бути дуже уважним. До того ж зручно за допомогою тростини визначати за тактильною плиткою, що перехрестя близько.

В Одесі подібне покриття зустрічається по всьому місту. Особливо багато таких ділянок у центрі, зокрема, на вулицях Канатній і Рішельєвській.

На вулиці Варненській, біля перехрестя, поблизу місця, де розташований УТОС — Одеська обласна організація українського товариства сліпих, саме таке покриття. Там же є і світлофор, що «говорить».

На тротуарах із тактильною плиткою незрячі почуваються набагато впевненіше, і без побоювань за своє життя переміщаються вулицею.