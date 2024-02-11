«Скаче» артеріальний тиск: що робити та до кого звертатися

Якщо перепади тиску регулярні

Артеріальний тиск (АТ) — це сила, з якою наша кров тисне на стінки кровоносних судин, поки тече ними. Нормальними показниками АТ вважаються цифри 120/80. Підвищений тиск називається гіпертонією, а знижений — гіпотонією. Але у багатьох людей (різного віку, але переважно — старше 60 років) нерідко спостерігаються стрибки тиску з чергуванням високого і низького за короткий період часу. У цього явища може бути безліч причин — як досить нешкідливих, так і таких, що свідчать про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Перепади АТ можуть бути одноразовими і багаторазовими. Якщо проблема виникла один раз, то вона не становить небезпеки. Але якщо стрибки кров’яного тиску ви фіксуєте регулярно, не ігноруйте цей сигнал організму, а терміново зверніться до сімейного лікаря або кардіолога.

Через що виникають перепади тиску

До основних чинників, здатних спровокувати коливання артеріального тиску навіть у здорової та молодої людини, належать:

стрімкий підйом із ліжка;

сильні переживання та стреси ;

зневоднення організму.

Також проблеми з тиском здатні спричинити:

зміна погодних умов (характерно для метеозалежних людей);

побічна дія деяких ліків;

вживання певних продуктів і напоїв (занадто солоних страв, міцної кави).

Але при цьому у здорової людини показники АТ лише незначно відхиляються від норми і швидко в неї повертаються.

Чим небезпечні різкі стрибки тиску

Часто різкі стрибки тиску в літніх людей виникають унаслідок різних хронічних захворювань, таких як:

вегетосудинна дистонія;

хвороби серця, надниркових залоз і щитовидної залози , атеросклероз;

патологія головного мозку (пухлини, порушення циркуляції крові, запалення);

шийний остеохондроз;

сколіоз, радикуліт, міжхребцева грижа;

цукровий діабет.

Крім того, медики пояснюють стрибки АТ у літньому віці змінами, що відбуваються в організмі:

підвищенням в’язкості крові;

втратою еластичності судин і їх ламкістю;

утворенням атеросклеротичних бляшок і тромбів;

посиленням навантаження на серце;

порушенням обмінних процесів.

Різкі перепади тиску для людей старше 60 років становлять більшу небезпеку, ніж стабільно високі або низькі показники. Вони в кілька разів збільшують навантаження на серце, прискорюючи його знос, і провокують гіпертонічний криз, здатний стати причиною інфаркту міокарда. Також стрибки АТ можуть спричинити ураження судин головного мозку, ішемічну хворобу серця, інсульт.

Основні ознаки порушення артеріального тиску

Щоб мати повне уявлення про показники свого АТ, потрібно вимірювати його кілька разів на день за допомогою тонометра. Але запідозрити коливання кров’яного тиску можна і за погіршенням самопочуття, що супроводжується такими симптомами:

головним болем і запамороченням;

чергуванням почервоніння і блідості шкіри;

шумом у вухах;

появою «мушок» перед очима;

онімінням пальців, холодними кінцівками;

м’язовим тремтінням усього тіла.

Також можуть спостерігатися уповільнення або прискорення серцебиття, відчуття нестачі повітря, задишка, ниючий або оперізувальний біль у ділянці грудей, посилене потовиділення, виражена слабкість і розбитість. Іноді відзначається непритомний стан і судоми, нудота і блювота.

Лікування різких перепадів тиску

Із проблемою різких перепадів тиску варто звернутися до сімейного лікаря. Він з урахуванням вашого віку, способу життя і наявності хронічних захворювань направить на необхідні обстеження: загальні аналізи сечі та крові, дослідження рівня глюкози і холестерину в крові, УЗД внутрішніх органів, ЕКГ, добове моніторування АТ тощо.

Вибір лікувальної тактики суворо індивідуальний і залежить від того, що саме провокує різкі перепади артеріального тиску — патологія чи спосіб життя, а також — від ступеня підвищення тиску і ризиків серцево-судинних ускладнень.

Профілактика та нормалізація тиску

Є загальні профілактичні рекомендації для пацієнтів зі стрибками АТ:

регулярно контролюйте свій рівень АТ, користуючись домашнім тонометром, за потреби — ведіть щоденник;