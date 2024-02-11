«Скачет» артериальное давление: что делать и к кому обращаться

Если перепады давления регулярны

Артериальное давление (АД) это сила, с которой наша кровь давит на стенки кровеносных сосудов, пока течет по ним. Нормальными показателями АД считаются цифры 120/80. Повышенное давление называется гипертонией, а пониженное – гипотонией. Но у многих людей (разного возраста, но в основном – старше 60 лет) нередко наблюдаются скачки давления с чередованием высокого и низкого за короткий период времени. У этого явления может быть множество причин – как достаточно безобидных, так и говорящих о серьезных проблемах со здоровьем.

Перепады АД могут быть однократными и многократными. Если проблема возникла один раз, то она не представляет опасности. Но если скачки кровяного давления вы фиксируете регулярно, не игнорируйте этот сигнал организма, а срочно обратитесь к семейному врачу или кардиологу.

Из-за чего возникают перепады давления

К основным факторам, способным спровоцировать колебания АД даже у здорового и молодого человека, относятся:

стремительный подъем с постели;

сильные переживания и стрессы ;

обезвоживание организма.

Также проблемы с давлением способны вызвать:

изменение погодных условий (характерно для метеозависимых людей);

побочное действие некоторых лекарств;

употребление определенных продуктов и напитков (слишком соленых блюд, крепкого кофе).

Но при этом у здорового человека показатели АД лишь незначительно отклоняются от нормы и быстро в нее возвращаются.

Чем опасны резкие скачки давления

Часто резкие скачки давления у пожилых людей возникают в результате различных хронических заболеваний, таких как:

вегетососудистая дистония;

болезни сердца, надпочечников и щитовидной железы , атеросклероз;

патология головного мозга (опухоли, нарушения циркуляции крови, воспаления);

шейный остеохондроз;

сколиоз, радикулит, межпозвоночная грыжа;

сахарный диабет.

Кроме того, медики объясняют скачки АД в пожилом возрасте изменениями, происходящими в организме:

повышением вязкости крови;

потерей эластичности сосудов и их ломкостью;

образованием атеросклеротических бляшек и тромбов;

усилением нагрузки на сердце ;

нарушением обменных процессов.

Резкие перепады давления для людей старше 60 лет представляют большую опасность, чем стабильно высокие или низкие показатели. Они в несколько раз увеличивают нагрузку на сердце, ускоряя его износ, и провоцируют гипертонический криз, способный стать причиной инфаркта миокарда. Также скачки АД могут вызвать поражение сосудов головного мозга, ишемическую болезнь сердца, инсульт.

Основные признаки нарушения артериального давления

Чтобы иметь полное представление о показателях своего АД, требуется измерять его несколько раз в день с помощью тонометра. Но заподозрить колеблющееся кровяное давление можно и по ухудшению самочувствия, сопровождающемуся следующими симптомами:

головной болью и головокружением;

чередованием покраснения и бледности кожи;

шумом в ушах;

появлением «мушек» перед глазами;

онемением пальцев, холодными конечностями;

мышечной дрожью всего тела.

Также могут наблюдаться замедление или учащение сердцебиения, чувство нехватки воздуха, одышка, ноющая или опоясывающая боль в области груди, усиленное потоотделение, выраженная слабость и разбитость. Иногда отмечается обморочное состояние и судороги, тошнота и рвота.

Лечение резких перепадов давления

С проблемой резких перепадов давления стоит обратиться к семейному врачу. Он с учетом вашего возраста, образа жизни и наличия хронических заболеваний направит на необходимые обследования: общие анализы мочи и крови, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, суточное мониторирование АД и т.д.

Выбор лечебной тактики строго индивидуален и зависит от того, что именно провоцирует резкие перепады АД – патология или образ жизни, а также – от степени повышения давления и рисков сердечно-сосудистых осложнений.

Профилактика и нормализация давления

Есть общие профилактические рекомендации для пациентов со скачками АД: