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«Скачет» артериальное давление: что делать и к кому обращаться

«Скачет» артериальное давление: что делать и к кому обращаться

Мы привыкли делить артериальное давление на нормальное, повышенное или пониженное. Однако бывают ситуации, когда его показатели буквально в течение часа могут «прыгнуть» от высокого до очень низкого или наоборот. Что делать, если скачет давление, и чем опасно такое состояние, объяснила врач-кардиолог Лилия Майорова.

Если перепады давления регулярны

Артериальное давление (АД) это сила, с которой наша кровь давит на стенки кровеносных сосудов, пока течет по ним. Нормальными показателями АД считаются цифры 120/80. Повышенное давление называется гипертонией, а пониженное – гипотонией. Но у многих людей (разного возраста, но в основном – старше 60 лет) нередко наблюдаются скачки давления с чередованием высокого и низкого за короткий период времени. У этого явления может быть множество причин – как достаточно безобидных, так и говорящих о серьезных проблемах со здоровьем.

Перепады АД могут быть однократными и многократными. Если проблема возникла один раз, то она не представляет опасности. Но если скачки кровяного давления вы фиксируете регулярно, не игнорируйте этот сигнал организма, а срочно обратитесь к семейному врачу или кардиологу.

Из-за чего возникают перепады давления

К основным факторам, способным спровоцировать колебания АД даже у здорового и молодого человека, относятся:

Также проблемы с давлением способны вызвать:

  • изменение погодных условий (характерно для метеозависимых людей);
  • побочное действие некоторых лекарств;
  • употребление определенных продуктов и напитков (слишком соленых блюд, крепкого кофе).

Но при этом у здорового человека показатели АД лишь незначительно отклоняются от нормы и быстро в нее возвращаются.  

Чем опасны резкие скачки давления

врач-кардиолог Лилия Майорова

врач-кардиолог Лилия Майорова

Часто резкие скачки давления у пожилых людей возникают в результате различных хронических заболеваний, таких как:

  • вегетососудистая дистония;
  • болезни сердца, надпочечников и щитовидной железы, атеросклероз;
  • патология головного мозга (опухоли, нарушения циркуляции крови, воспаления);
  • шейный остеохондроз;
  • сколиоз, радикулит, межпозвоночная грыжа;
  • сахарный диабет.

Кроме того, медики объясняют скачки АД в пожилом возрасте изменениями, происходящими в организме: 

  • повышением вязкости крови;
  • потерей эластичности сосудов и их ломкостью;
  • образованием атеросклеротических бляшек и тромбов;
  • усилением нагрузки на сердце;
  • нарушением обменных процессов.

Резкие перепады давления для людей старше 60 лет представляют большую опасность, чем стабильно высокие или низкие показатели. Они в несколько раз увеличивают нагрузку на сердце, ускоряя его износ, и провоцируют гипертонический криз, способный стать причиной инфаркта миокарда. Также скачки АД могут вызвать поражение сосудов головного мозга, ишемическую болезнь сердца, инсульт.

Основные признаки нарушения артериального давления

Чтобы иметь полное представление о показателях своего АД, требуется измерять его несколько раз в день с помощью тонометра. Но заподозрить колеблющееся кровяное давление можно и по ухудшению самочувствия, сопровождающемуся следующими симптомами: 

  • головной болью и головокружением; 
  • чередованием покраснения и бледности кожи; 
  • шумом в ушах; 
  • появлением «мушек» перед глазами;
  • онемением пальцев, холодными конечностями; 
  • мышечной дрожью всего тела. 

Также могут наблюдаться замедление или учащение сердцебиения, чувство нехватки воздуха, одышка, ноющая или опоясывающая боль в области груди, усиленное потоотделение, выраженная слабость и разбитость. Иногда отмечается обморочное состояние и судороги, тошнота и рвота.

Лечение резких перепадов давления

С проблемой резких перепадов давления стоит обратиться к семейному врачу. Он с учетом вашего возраста, образа жизни и наличия хронических заболеваний направит на необходимые обследования: общие анализы мочи и крови, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, суточное мониторирование АД и т.д.

Выбор лечебной тактики строго индивидуален и зависит от того, что именно провоцирует резкие перепады АД – патология или образ жизни, а также – от степени повышения давления и рисков сердечно-сосудистых осложнений.  

Профилактика и нормализация давления

Есть общие профилактические рекомендации для пациентов со скачками АД:

  • регулярно контролируйте свой уровень АД, пользуясь домашним тонометром, при необходимости – ведите дневник;
  • ходите пешком минимум 5 раз в неделю по 30 минут;
  • нормализуйте сон и режим дня;
  • поддерживайте свой оптимальный вес;
  • не злоупотребляйте препаратами, быстро понижающими давление – их можно принимать только по назначению врача.
Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ

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