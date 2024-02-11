«Скачет» артериальное давление: что делать и к кому обращаться

Мы привыкли делить артериальное давление на нормальное, повышенное или пониженное. Однако бывают ситуации, когда его показатели буквально в течение часа могут «прыгнуть» от высокого до очень низкого или наоборот. Что делать, если скачет давление, и чем опасно такое состояние, объяснила врач-кардиолог Лилия Майорова.
Если перепады давления регулярны
Артериальное давление (АД) это сила, с которой наша кровь давит на стенки кровеносных сосудов, пока течет по ним. Нормальными показателями АД считаются цифры 120/80. Повышенное давление называется гипертонией, а пониженное – гипотонией. Но у многих людей (разного возраста, но в основном – старше 60 лет) нередко наблюдаются скачки давления с чередованием высокого и низкого за короткий период времени. У этого явления может быть множество причин – как достаточно безобидных, так и говорящих о серьезных проблемах со здоровьем.
Перепады АД могут быть однократными и многократными. Если проблема возникла один раз, то она не представляет опасности. Но если скачки кровяного давления вы фиксируете регулярно, не игнорируйте этот сигнал организма, а срочно обратитесь к семейному врачу или кардиологу.
Из-за чего возникают перепады давления
К основным факторам, способным спровоцировать колебания АД даже у здорового и молодого человека, относятся:
- стремительный подъем с постели;
- сильные переживания и стрессы;
- обезвоживание организма.
Также проблемы с давлением способны вызвать:
- изменение погодных условий (характерно для метеозависимых людей);
- побочное действие некоторых лекарств;
- употребление определенных продуктов и напитков (слишком соленых блюд, крепкого кофе).
Но при этом у здорового человека показатели АД лишь незначительно отклоняются от нормы и быстро в нее возвращаются.
Чем опасны резкие скачки давления
Часто резкие скачки давления у пожилых людей возникают в результате различных хронических заболеваний, таких как:
- вегетососудистая дистония;
- болезни сердца, надпочечников и щитовидной железы, атеросклероз;
- патология головного мозга (опухоли, нарушения циркуляции крови, воспаления);
- шейный остеохондроз;
- сколиоз, радикулит, межпозвоночная грыжа;
- сахарный диабет.
Кроме того, медики объясняют скачки АД в пожилом возрасте изменениями, происходящими в организме:
- повышением вязкости крови;
- потерей эластичности сосудов и их ломкостью;
- образованием атеросклеротических бляшек и тромбов;
- усилением нагрузки на сердце;
- нарушением обменных процессов.
Резкие перепады давления для людей старше 60 лет представляют большую опасность, чем стабильно высокие или низкие показатели. Они в несколько раз увеличивают нагрузку на сердце, ускоряя его износ, и провоцируют гипертонический криз, способный стать причиной инфаркта миокарда. Также скачки АД могут вызвать поражение сосудов головного мозга, ишемическую болезнь сердца, инсульт.
Основные признаки нарушения артериального давления
Чтобы иметь полное представление о показателях своего АД, требуется измерять его несколько раз в день с помощью тонометра. Но заподозрить колеблющееся кровяное давление можно и по ухудшению самочувствия, сопровождающемуся следующими симптомами:
- головной болью и головокружением;
- чередованием покраснения и бледности кожи;
- шумом в ушах;
- появлением «мушек» перед глазами;
- онемением пальцев, холодными конечностями;
- мышечной дрожью всего тела.
Также могут наблюдаться замедление или учащение сердцебиения, чувство нехватки воздуха, одышка, ноющая или опоясывающая боль в области груди, усиленное потоотделение, выраженная слабость и разбитость. Иногда отмечается обморочное состояние и судороги, тошнота и рвота.
Лечение резких перепадов давления
С проблемой резких перепадов давления стоит обратиться к семейному врачу. Он с учетом вашего возраста, образа жизни и наличия хронических заболеваний направит на необходимые обследования: общие анализы мочи и крови, исследование уровня глюкозы и холестерина в крови, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, суточное мониторирование АД и т.д.
Выбор лечебной тактики строго индивидуален и зависит от того, что именно провоцирует резкие перепады АД – патология или образ жизни, а также – от степени повышения давления и рисков сердечно-сосудистых осложнений.
Профилактика и нормализация давления
Есть общие профилактические рекомендации для пациентов со скачками АД:
- регулярно контролируйте свой уровень АД, пользуясь домашним тонометром, при необходимости – ведите дневник;
- ходите пешком минимум 5 раз в неделю по 30 минут;
- нормализуйте сон и режим дня;
- поддерживайте свой оптимальный вес;
- не злоупотребляйте препаратами, быстро понижающими давление – их можно принимать только по назначению врача.