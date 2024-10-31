Кінь Парк, врятований одеськими ветеринарами, допомагає з реабілітацією військових

Загибель коханого та допомога захисникам

З Іриною Магдою, інструктором кінного спорту 2 розряду по конкору та мешканкою Кривого Рогу, я познайомилась теплим вересневим днем.

Ірина прийняла мене у себе в гостях, пригостила кавою та розповіла про те, як складається її день і як допомагає реабілітувати військових її кінь Парк, проводячи сеанси іпотерапії.

Відомо, що іпотерапія заснована на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. Крім психологічної реабілітації, душевного спокою, це допомагає відновити сили фізично.

Мешканка Кривого Рогу Ірина Магда та її кінь Парк щодня вирушають із дому до лікарні для допомоги військовим, які проходять лікування. Цим вона почала займатися з 2023 року, і побачила, що це дуже ефективно.

Ірина Магда розповідає, що хворі військові, які заїкалися, в яких був тремор рук та ніг, позбувалися цього стану за 4-5 днів спілкування з Парком. Багатьом військовослужбовцям допомогла Ірина та кінь Парк пережити страждання та біль війни.

Ірина з глибоким болем розповіла про свого коханого Олексія Магду, військового ЗСУ, який родом з Бахмуту і служив в 110 бригаді. Коли той отримав травму, потрапив до неї на реабілітацію, повернув завдяки Парку та його господарці здоров’я та знову повернувся до побратимів. У пари було багато спільних планів, але все зруйнувала війна, Олексій загинув 2023 року.

Коня Парка врятували одеські ветеринари

Ірина Магда розповіла, що купила коня Парка на іподромі у 2015 році, але не знала, що у нього травма і дуже багато його лікувала та виходжувала. А взагалі – догляд за конем важка справа.

Ірина постійно з вдячністю згадує друзів з Одеси та передає вітання – Дуднику Юрію та Нелі, чуйним ветеринарним лікарям, вони працюють на іподромі. Рік тому лікували її Парка і буквально «підняли його на ноги». Без їх допомоги відновити здоров’я коня було б неможливо.

А щоденно Ірина прокидається дуже рано, о пів на четверту ранку. Необхідно почистити коника, нагодувати, і вивести в поле на тренування. А догляд за ним недешева справа – це і різні гребені, харчування та підковувати необхідно щомісяця, бо стираються підкови.

Їсти Парк любить запарений овес із додаванням макухи, а десерт ще полюбляє моркву. Як каже господарка коня: «Дасте йому моркву, і він ваш». А ще коник любить смакувати огірками, грушками, кавунами.

Зараз Ірина продовжує свою справу, в пам’ять про коханого і для того, щоб швидше одужували інші військові.

У планах – відкриття реабілітаційного центру

Ця тендітна і красива жінка має залізний характер, завдяки їй багато хворих починає нове життя, повне здоров’я та радості.

У Ірини багато планів – вона хоче придбати ще коня, щоб і він допомагав з реабілітацією наших захисників. А потім відкрити реабілітаційний центр. Але це коштує дуже дорого, тому жінка шукає тих, хто може допомогти з реалізацією цього проєкту.

Але і зараз щоденна праця Ірини та її друга Парка наближає нашу Перемогу та дає сили багатьом військовослужбовцям.

Ірина буде вдячна за спілкування з однодумцями та для спілкування залишила свій телефон – 0674352108.

Дивіться також наше відео, як в Одесі лікують людей за допомогою коней та як працює іпотерапія.

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