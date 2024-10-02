Безкоштовні ліки для одеситів: як працює перший волонтерський центр ліків

Попит породжує волонтерство

До повномасштабної війни Ігор Федін був приватним підприємцем у сфері нерухомості. Та коли в Одесі на тлі обстрілів та паніки почався величезний дефіцит медикаментів, він разом із друзями взявся допомагати власними силами. Тоді найбільша потреба була у препаратах для щитовидної залози, адже їхній прийом має бути безперебійним.

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— У той час виник дефіцит ліків, зокрема L-тироксину. Як виявилося, кожна п’ята жінка в Україні приймає цей препарат, але його неможливо було знайти в жодній з аптек за будь-які гроші. Тож до нас почали надходити запити, і ми, використовуючи власні зв’язки, знаходили препарати у Німеччині, Болгарії, Молдові. Ми безкоштовно привозили та роздавали ці ліки всім, хто їх потребував, — розповідає засновник міжнародного благодійного фонду «Ваше місто» Ігор Федін.

Згодом з’явилися й інші запити щодо допомоги. Але усвідомивши, що ліки — специфічне направлення, яке мало хто готовий підтримувати, волонтери зосередилися виключно на медикаментах, адже інші види допомоги активно надавалися різними гуманітарними центрами. Волонтерів підтримало кілька німецьких компаній, які є партнерами вже третій рік поспіль.

— У нас не було центрів, не було приміщення, ми розвозили ліки адресно. І в якийсь момент їх настільки побільшало, що стало неможливо зробити доставку. Нам запропонували місце у сервісному центрі, де ремонтують ноутбуки. Коли було затісно, відкрили центр на проспекті Шевченка, і вже там почали з’являтися черги по 100-200 людей. Так ми стали першим в Україні волонтерським центром медикаментозної допомоги.

Нині в Одесі медикаментозну допомогу видають за двома адресами:

вул. Успенська, 101;

проспект Шевченка, 6/5 (вхід зі сторони проспекту Гагаріна).

Люди можуть отримати до п’яти препаратів на місяць і залишити заявку на отримання дороговартісних ліків. Загалом щодня фонд надає медикаментів на суму понад 100 тисяч гривень. А кожна видача дороговартісних препаратів обходиться у 60 тисяч гривень. За весь час повномасштабної війни медикаментозну допомогу отримали понад 70 тисяч людей.

Безкоштовний чекап організму

Багато тимчасово переміщених осіб не знають, куди та як звертатися по медичну допомогу. «Ваше місто» — єдиний на півдні України благодійний фонд, що має ліцензію МОЗ, тож у центрі можна отримати кваліфіковану консультацію, пройти лабораторні та ультразвукові дослідження, ЕКГ серця та отримати конкретні рекомендації щодо подальшого лікування. Варто зазначити, що у центрі переважна більшість лікарів та персоналу самі є переселенцями, тож вони як ніхто знаються на потребах та переживаннях під час вимушеного переїзду.

Безкоштовні медичні послуги можуть отримати переселенці, зареєстровані в Одесі та області. Медичний центр «Благодійний лікар» розташований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 6/5.

Як отримати допомогу в центрах

Для отримання допомоги в центрах необхідно мати:

паспорт громадянина України;

реєстрацію в Одесі або Одеській області;

довідку про ВПО, якщо ви внутрішньо переміщена особа;

рецепти на рецептурні препарати.

До того ж у жовтні до Дня ментального здоровʼя благодійний фонд «Ваше місто» відкриє Центр ментального здоровʼя. Психологічну допомогу зможуть отримати усі, хто цього потребуватиме.

За детальною інформацією звертайтеся на гарячу лінію: +38 (066) 535-76-40.

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