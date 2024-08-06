В Одесі помічено люк на сигналізації – фотофакт

Анекдот дня: що Ізі розповість мама Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як правильно приготувати ікру із синеньких Всім привіт та бадьорого початку нового тижня! Сподіваємося, вихідні ви провели непогано і до трудових звершень готові. Ну а якщо з гарним настроєм у когось з ранку не вдалося, вам обов’язково (як, втім, і решті) необхідно зарядитися порцією доброго одеського гумору. А сьогодні це буде більш ніж короткий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ