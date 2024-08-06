Новини Одеси та Одеської області

В Одесі помічено люк на сигналізації – фотофакт

В Одесі помічено люк на сигналізації – фотофакт

На перший погляд, це звичайний комунікаційний люк, яких по Одесі сотні, якщо не тисячі… Але це тільки на перший погляд: адже якщо придивитися, на ньому можна помітити кумедний напис – такий собі чергову «одеську штучку».

Незвичайний люк помітила кореспондент «Одеського життя» на 1-й станції Люстдорфської дороги.

Люк в Одесі

Ось про що свідчить напис на цьому люку:

«Люк на сигналізації Укртелеком
Перед розкриттям дзвонити 063-16-333-16 (а номер справжній? – ред.)
Міді – немає!
Лише оптика транзит».

Напис на люку в Одесі

Кумедна напис на одеському люку

Очевидно, когось сильно допекли злодюжки металевих кришок люків. Настільки, що довелося навіть попередження робити. Чисто по-одеськи. Цілком собі зрозуміло, так?

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