Віталій: «Я взагалі проти Зеленського. Але за президента України мені неприємно, образливо. Трамп – неадекватна людина. Разом з Венсом, і разом з Маском, і з тими усіма їхніми друзями. Цим керували з Кремля, зрежисували».

Олег: «Ось під час Другої світової війни Черчилль – прем’єр-міністр Великої Британії, перед відкриттям другого фронту поїхав до Рузвельта і жив там місяць, і особисто возив його візок. І він його вмовляв відкрити другий фронт у Європі – і вмовив. Тобто переступив через себе. Тут, мені здається, потрібно йти на якісь компроміси».

Олексій: «Коли ти знаєш, що людина робить, через що вона пройшла, через що взагалі пройшла Україна з цією людиною, ти розумієш, чому він так відповідав на зустрічі. Я повністю його підтримую».

Галина: «Абсолютно правильно він поводився. Україну вже настільки «занехаяли», що далі неможливо. По-перше, їх двоє було на одного, вони Зеленському навіть рота не дали розкрити. Я б на його місці ще крутіше сказала».

Аркадій: «Зеленський, замість того, щоб сказати про свою вдячність, про подяку за зустріч і просто підписати документи, почав наче інтерв’ю давати і розповідати про ситуацію в Україні та висловлювати свої очікування від зустрічі».

Людмила: «Скільки можна кланятися? Що Трамп знає? Він там сидить далеко за океаном, а що в нас тут робиться, як ми тут це все переживаємо? Йому Путін щось наплів».

Марта: «Зеленський дозволив емоціям взяти гору замість тверезого розуму і розуміння, що на кону стоїть наш захист. Необхідно було бути менш емоційним, більш тверезо думати і розуміти, що не завжди все відбувається так, як нам цього хотілося б, і десь треба йти на поступки для забезпечення миру».

Юрій: «Правий, що не вийшов із себе, жодного разу не сказав грубого слова на їхню адресу, на відміну від приймаючої сторони. Трампа я називаю «півень крашений», і він дуже по-хамськи поводився. До тебе люди в гості приїхали, а ти? Як так можна було?»

Раїса: «Ось він приїхав туди і культури не вистачило. Загалом, можна було якось культурніше і розумніше».

Ілля: «Напевно, сталося, як сталося. Що маємо, те маємо. Але я б, напевно, так емоційно себе і поводив».

Олексій: «Давати оцінку в даному випадку і, щоб правильно розуміти Зеленського, надо бути в його шкурі, шкурі президента. Він відстоює інтереси держави. І я підтримую його всякими способами. Я де можу – на сайтах, десь ще, тому що це думка не тільки моя, а й друзів, товаришів».

Любов: «Із сусідами сваритися не можна, необхідно поводитись пристойно, де б вони не були: за океаном чи поруч. Треба мати дипломатичну освіту і робити так, аби всім людям було добре, а не лише представникам якоїсь однієї еліти».

Віктор Миколайович: «От Венс сам зарослий, а дорікнув Зеленському відсутністю костюма. Я проти Зеленського голосував, за Порошенко. Ми обрали президента, гарного чи поганого, ми маємо самі розбиратися, а не хтось».

Ольга: «Треба якось шукати золоту середину, треба не показувати себе так, наче я розумніший, уважніший чи добріший. США багато нам допомагали, ну а зараз?».

Олексій: «Я вважаю, що Зеленський правий. Він чітко тримав себе у руках, не піддавався на провокації Венса і чітко відповідав на всі поставлені запитання. І те, що наче відсутністю костюма він проявив неповагу до Трампа, Зеленський правильно сказав, що він «президент країни, яка воює». Він одягне костюм тоді, коли вважатиме це доцільним».

Марія: «В мене дуже змішані почуття стосовно його промов. Я б не змогла говорити те, що говорив він, бо це достатньо сміливі слова для нього».

Ярослав: «На мою думку, він сказав все правильно, все по факту. Президент країни, в якій триває війна три роки, то як він міг по-іншому реагувати на звинувачення, на перебивання? Я вважаю, що все було від душі».

Вікторія: «Ми багато чого не знаємо і йому видніше, як правильно реагувати, але те, що він відстоює наші, українські, кордони не тільки територіально, а ще й морально, я вважаю, що він зі сталевими…»

Олександр: «Політика – це настільки тонка річ, необхідно настільки в це заглиблюватися, це мають робити професіонали. Ті, хто на цьому розуміються, мають давати укоментарі з цього питання».

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