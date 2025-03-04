Швидке закінчення війни та перші кроки до перемир’я

Важлива заява українського лідера була опублікована в його офіційному акаунті в соціальної мережі “Х”.

“Ніхто не хоче миру більше, ніж українці”, – підкреслив він у своєму зверненні, чітко демонструючи готовність країни до припинення збройного протистояння.

Україна висловлює принципову позицію щодо негайного початку переговорного процесу. “Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну”, – заявив Зеленський. Він запропонував перші етапи на шлюху до миру – звільнення полонених, перемир’я в небі (заборона далекобійних ракет та дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури) – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме”.

Перед цим переговори між Україною та США щодо плану закінчення війни були провалені, а підписання угоди про корисні копалини скасоване.

Роль Трампа та угода про корисні копалини

Співпрацю зі Сполученими Штатами Зеленський назвав ключовою.

“Ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні «джавеліни»”, – зазначив президент, визнаючи значущість американської підтримки. “Ми вдячні за це”, – додав він, підкреслюючи стратегічне партнерство.

І зараз Зеленський разом з українцями готовий працювати під лідерством президента Трампа. “Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру”, – наголосив він, демонструючи готовність до конструктивної співпраці.

Щодо угоди про мінерали та безпеку, президент чітко заявив: “Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі”. “Настав час зробити все правильно”, – додав він, підкреслюючи прагнення до конструктивного діалогу.

Раніше “Одеське Життя” повідомило, що США припинили військову допомогу Україні.