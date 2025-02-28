Навіщо Зеленський зустрічався із Трампом

Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки, щоб підписати з президентом Трампом угоду про спільне використання корисних копалин України. Це мало стати першим кроком для переговорів про те, як зупинити російську агресію та гарантувати стабільний світ в Україні.

Перед тим, як підписувати документ, Володимир Зеленський, Дональд Трамп та віце-президент США Джей Ді Венс зібралися в Овальному кабінеті Білого дому (резиденція американського президента) для бесіди.

Керівник України показав Трампу фотографії російських військових в Україні та сказав, що не можна йти на поступки агресори і той має понести справедливе покарання. І це – одна з головних умов сталого світу.

Через що посварилися президенти України та Америки

Але віце-президент США заговорив про інше – що Україна не має сил продовжувати війну, у країни закінчуються люди. Тому треба піти на поступки Росії. Трамп підтримав помічника, сказавши, що Зеленському не варто думати, ніби США у всьому підтримуватимуть Україну і даватимуть тим самим їй перевагу у військовому чи дипломатичному плані.

Трамп сказав, що він хоче миру, а не продовження війни, яка буде неминучою, якщо Америка продовжить допомагати Україні. Трамп дав зрозуміти, що його не турбує справедливість і те, хто і коли розв’язав війну. Його цікавить перемир’я за всяку ціну.

“Дивовижно, що виходить назовні через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в його найшанованішому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру”, – сказав Трамп.

Як наслідок – українську делегацію та Володимира Зеленського попросили піти з резиденції американського президента. Підписання угоди про корисні копалини не відбулося. Було скасовано інші виступи Володимира Зеленського.

На це Володимир Зеленський у своїх соцмережах подяковав американському народу на підтримку, яку раніше отримала Україна: “Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього”.

Реакція на скандал у Європі

Після того, що сталося, багато європейських політиків підтримали позицію України та висловили захоплення боротьбою українського народу за свободу та незалежність. Вони запевнили, що не залишать нашу країну віч-на-віч з агресором і продовжувати надавати військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну допомогу.

У неділю, 2 березня, Володимир Зеленський має відвідати столицю Великобританії, де пройдуть його переговори з європейськими лідерами про те, як продовжувати боротьбу з російськими окупантами без допомоги США.