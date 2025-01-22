Журналістка «Одеського життя» Надія Бондаренко провела чергове опитування, під час якого поцікавилася у молодих одеситів, що вони знають про Володимира Висоцького і чи підтримують знесення його пам’ятника.

Показово, що серед опитаних представників молодого покоління більшість виявилася добре знайома з творчістю Висоцького: хтось згадав, що він «співав гімн Одесі», інші згадали його «Баладу про правду і неправду» та «Полювання на вовків», а також згадали, що актор знявся у фільмі «Місце зустрічі змінити не можна» та «висміював режим».

Щодо знесення пам’ятника Висоцькому, то тут думки одеситів розділилися. Зокрема прозвучали думки про те, що «історію переписувати не можна» і що «ламати не будувати».

Більше подробиць – у відео «Одеського життя».

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