Про це керівник США висловився у своєму дописі в соціальній мережі Х.

Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського назвавши його «диктатором без виборів», який навмисно продовжує війну.

За словами Трампа, Зеленський, якого він охарактеризував як «помірно успішного коміка», переконав США витратити 350 мільярдів доларів на війну, «яку неможливо виграти і яку не потрібно було починати».

Він також стверджує, що без підтримки США та самого Трампа Зеленський «ніколи не зможе досягти врегулювання».

Трамп наголосив, що США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, при цьому європейські кошти гарантовані, а США «нічого не отримають назад». Він також звинуватив свого попередника Джо Байдена у відсутності вимог щодо рівного розподілу витрат, аргументуючи це тим, що війна «набагато важливіша для Європи».

Крім того, Трамп заявив, що половина надісланих Україні коштів «зникла», і розкритикував Зеленського за відмову проводити вибори та низькі рейтинги. Раніше Трамп заявляв, що рейтинг Зеленського серед українських виборів – 4%.

Американський президент також заявив про успішні переговори щодо завершення війни з Росією, які, за його словами, може провести лише він та його адміністрація.

Наприкінці допису Трамп зазначив, що «любить Україну», але вважає, що під керівництвом Зеленського «країна зруйнована, і мільйони загинули невідомо за що».

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Фото: Апостроф