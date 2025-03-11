Виталий:

– Я вообще против Зеленского. Но за президента Украины мне неприятно, обидно. Трамп – неадекватный человек. Вместе с Венсом, и вместе с Маском, и с теми их друзьями. Этим руководили из Кремля, срежиссировали.

Олег:

– Вот во время Второй мировой войны Черчилль, премьер-министр Великобритании, перед открытием второго фронта уехал к Рузвельту и жил там месяц, и лично возил его коляску. И он уговаривал его открыть второй фронт в Европе – и уговорил. То есть перешагнул через себя. Здесь, мне кажется, нужно идти на какие-то компромиссы.

Алексей:

– Когда ты знаешь, что человек делает, через что он прошел, через что вообще прошла Украина с этим человеком, ты понимаешь, почему он так отвечал на встрече. Я полностью его поддерживаю.

Галина:

– Совершенно правильно он вел себя. Украину уже настолько «запугали», что дальше невозможно. Во-первых, их двое было на одного, они Зеленскому даже рот не дали открыть. Я бы на его месте еще круче сказала.

Аркадий:

– Зеленский, вместо того, чтобы сказать о своей благодарности, о благодарности за встречу и просто подписать документы, начал словно интервью давать и рассказывать о ситуации в Украине и высказывать свои ожидания от встречи.

Людмила:

– Сколько можно кланяться? Что Трамп знает? Он там сидит далеко за океаном, а что у нас здесь делается, как мы здесь все это переживаем? Ему Путин что-то наплел.

Марта:

– Зеленский позволил эмоциям взять верх вместо трезвого ума и понимания, что на кону стоит наша защита. Необходимо было быть менее эмоциональным, более трезво думать и понимать, что не всегда все происходит так, как нам хотелось бы, и где-то надо идти на уступки для обеспечения мира.

Юрий:

– Прав, не вышел из себя, ни разу не сказал грубого слова в их адрес, в отличие от принимающей стороны. Трампа я называю «петух крашеный», и он очень по-хамски вел себя. К тебе люди в гости приехали, а ты? Как так можно было?

Раиса:

– Вот он приехал туда и культуры не хватило. В целом, можно было как-то культурнее и умнее.

Илья:

– Наверное, случилось, как случилось. Что имеем, то имеем. Но я бы, наверное, так эмоционально себя и вел.

Алексей:

– Давать оценку в данном случае и, чтобы правильно понимать Зеленского, нужно быть в его шкуре, шкуре президента. Он отстаивает интересы страны. И я поддерживаю его всякими способами где могу – на сайтах, где-то еще, поскольку это мнение не только мое, но и друзей, товарищей.

Любовь:

– С соседями ссориться нельзя, необходимо вести себя прилично, где бы они ни были: за океаном или рядом. Надо иметь дипломатическое образование и поступать так, чтобы всем людям было хорошо, а не только представителям одной элиты.

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Виктор Николаевич:

– Вот Венс сам заросший, а упрекнул Зеленского отсутствием костюма. Я против Зеленского голосовал, за Порошенко. Мы выбрали президента, хорошего или плохого, мы должны сами разбираться, а не кто-то.

Ольга:

– Надо как-то искать золотую середину, надо не показывать себя так, словно я умнее, внимательнее или добрее. США много нам помогали, ну а сейчас?

Алексей:

– Я считаю, что Зеленский прав. Он четко держал себя в руках, не поддавался на провокации Венса и четко отвечал на все поставленные вопросы. И то, что как-будто отсутствием костюма он проявил неуважение к Трампу, Зеленский правильно сказал, что он «президент воюющей страны». Он наденет костюм тогда, когда посчитает это целесообразным.

Мария:

– У меня очень смешанные чувства по поводу его речей. Я бы не смогла говорить то, что он говорил, потому что это достаточно смелые слова для него.

Ярослав:

– По-моему, он сказал все правильно, все по факту. Президент страны, в которой идет война три года, как он мог по-другому реагировать на обвинения, на перебивание? Я считаю, что все было от души…

Виктория:

– Мы многого не знаем и ему виднее, как правильно реагировать, но то, что он отстаивает наши, украинские, границы не только территориально, но и морально, я считаю, что он со стальными…

Александр:

– Политика – это настолько тонкая вещь, необходимо так в это углубляться, это должны делать профессионалы. Те, кто в этом разбирается, должны давать комментарии по этому вопросу.

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