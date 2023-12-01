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Якщо помилилися у платіжці за газ: чи можна повернути гроші?

Якщо помилилися у платіжці за газ: чи можна повернути гроші?

При оплаті за газ не виключена ситуація, коли ви помилково внесете гроші на чужий рахунок, не вказуєте номер особового рахунку або помилились у цифрах. Чи це можна виправити, розповіли в компанії «Нафтогаз України».

Як пояснили у газовій компанії, для повернення коштів або перенесення їх на правильний рахунок достатньо написати заяву у довільній формі на повернення переплати, зробити чітке фото чека з помилковою оплатою та передати їх одним із способів:

  • електронною поштою [email protected];
  • поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, одержувач ТОВ ДК «Нафтогаз України».

Також платнику необхідно додати до пакета документів копію паспорта та ідентифікаційного коду.

Важливо: якщо кошти необхідно повернути на карту, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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