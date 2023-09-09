Увага, шахраї: українців обманюють, обіцяючи «соцвиплати»

Війна в Україні, на жаль, ще не закінчилася, і кількість людей, які потребують отримання соціальної допомоги, продовжує зростати. Але разом з цим зростає і кількість шахраїв, які прагнуть нажитися на чужій біді.

Про одну з найпоширеніших шахрайських схем розповіли у МВС України.

«Вам нараховано грошову допомогу»: як працює шахрайська схема

Як правило, зловмисники покладаються на довірливість своїх жертв, але діють при цьому дуже незграбно.

«Здраствуйте, вам нараховано грошову допомогу. Для її отримання вкажіть свої паспортні дані, номер картки, термін її дії та код, вказаний на звороті»,

– такий дзвінок ви можете отримати від шахраїв»,

– попереджають правоохоронці.

Як діють шахраї?

дзвонять із незнайомого номера;

представляються співробітниками «благодійного фонду» або «благодійної організації» та повідомляють «радісну» новину про те, що людині нібито нарахували соціальну допомогу;

для отримання соцвиплат просять надати паспортні дані та реквізити банківської картки.

Що далі?

Внаслідок цього довірливі громадяни добровільно передають інформацію, достатню для незаконного заволодіння грошовими коштами на їхньому банківському рахунку. І незабаром жертва зловмисників може виявити, що замість фінансової допомоги з його рахунку було списано всі гроші.

Як уберегти себе від шахраїв

У МВС нагадують українцям, як діяти у разі надходження такого дзвінка:

не повідомляйте третім особам особисті дані – номер банківської картки, термін її дії, CVV2, а також паролі, що надходять у SMS-повідомленні;

покладіть слухавку;

перевірте, чи дійсно ви можете отримати виплати;

повідомте про подію за номером 102.

Раніше ми розповідали, що одеситам дзвонять шахраї співробітників СБУ.

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