Покази лічильника газу: що робити, якщо передали їх неправильно?

Як зазначають у газовій компанії, під час передачі помилкових показань потрібно звернутися до свого оператора газорозподільної станції (ГРС), щоб здійснити коригування. Це можна зробити за допомогою онлайн-сервісів.

Якщо облгаз входить до групи Нафтогазу, передати правильні дані можна в Контакт-центрі. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номерами: 066 300 2 888 (Водафон), 098 300 2 888 (Київстар) або 093 300 2 888 (Лайфсел). Щоб зв’язатися з оператором, потрібно натиснути «8» і пояснити співробітнику онлайн-служби ситуацію, а також повідомити правильні показання.

Крім того, клієнти також можуть скористатися чат-ботом NaftogazGasSupply у Facebook Messenger. У заяві потрібно описати ситуацію, що склалася, вказати дані споживача, номер лічильника і правильні показання.

Повідомити про проблему українці можуть і електронною поштою. Для цього слід написати листа з усією інформацією та надіслати його за адресою [email protected].

Раніше ми пояснювали, чому українці почали отримувати три платіжки за газ.

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