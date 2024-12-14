Новини Одеси та Одеської області

Саме час відродити посиденьки: або що робити увечері без світла

Саме час відродити посиденьки: або що робити увечері без світла

У періоди відключень електроенергії улюблені нашими предками посиденьки мають шанс відродитися. Самодіяльні артисти із села Долинське побували в обласному центрі молдавської культури та продемонстрували, як жителі Бессарабії проводили довгі зимові вечори, коли електрики не було взагалі.

Маргарита Бабере

– Родичі чи просто сусіди збиралися вечорами невеликими групами у когось вдома, – розповідає Маргарита Бабере, директорка обласного центру молдавської культури у селі Новосільське. – Кожен приходив зі своєю стравою: чи то зі свіжим хлібом, чи то з бринзою, чи то з квашеними помідорами. Щоб із користю проводити час, жінки брали рукоділля. Деякі в’язали, інші пряли, вишивали. Ділились новинами, співали пісні.

Марія Черня

– Таким посиденькам передувала важка робота, адже молдавани завжди серйозно готувалися до зими, – розповідає Марія Черня, завідувачка Долинської філії Ренійського центру культури та дозвілля.

– Пам’ятаю, після збирання врожаю мої батьки солили у бочках кавуни, капусту, помідори. У кожному льоху зберігалося до тонни картоплі, по кілька відер олії, а в сараях – мішки з кукурудзою та іншим зерном для живності. До Різдва обов’язково має бути відгодоване порося вагою не менше ста кілограмів. Зерно возили до млина, запасаючись борошном. Продуктів у засіках було стільки, щоб вистачило сім’ї до нового врожаю. Ми, діти, теж брали участь у всіх роботах по дому.

У дитинстві я злилась на свою бабусю, яка щодня заставляла мене працювати. Вона вчила, що в будинку завжди має бути приготовлена ​​їжа, тепла вода та чистота. Тільки ставши дорослою, я оцінила уроки своєї бабусі Ксенії Памбук – все вмію робити по господарству, тому дуже вдячна. Щодо рукоділля на посиденьках, то моя бабуся була великою майстринею з пошиття та ремонту кептарів – жилеток з овчини. Їй односельці приносили поношені кептарі, вона обшивала їх новою тканиною і вишивала – було дуже красиво!

Читайте також:

Антонина Бондарева (Рени)
Антоніна Бондарєва ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk