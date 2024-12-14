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Самое время возродить посиделки: или что делать вечером без света

Самое время возродить посиделки: или что делать вечером без света

В периоды отключений электроэнергии любимые нашими предками посиделки имеют шанс возродиться. Самодеятельные артисты из села Долинское побывали в областном центре молдавской культуры и продемонстрировали, как жители Бессарабии проводили долгие зимние вечера, когда электричества не было вообще.

Маргарита Бабере

— Родственники или просто соседи собирались по вечерам небольшими группами у кого-то дома, — рассказывает Маргарита Бабере, директор областного центра молдавской культуры в селе Новосельское, — Каждый приходил со своим блюдом: то ли со свежим хлебом, то ли с брынзой, то ли с квашеными помидорами. Чтобы с пользой проводить время, женщины брали рукоделие. Некоторые вязали, другие пряли, вышивали. Делились новостями, пели песни.

Мария Черня

— Таким посиделкам предшествовала тяжелая работа, ведь молдаване всегда серьезно готовились к зиме, — рассказывает Мария Черня, заведующая Долинским филиалом Ренийского центра культуры и досуга.

— Помню, после сбора урожая мои родители солили в бочках арбузы, капусту, помидоры. В каждом погребе хранилось до тонны картофеля, по несколько ведер масла, а в сараях — мешки с кукурузой и другим зерном для живности. К Рождеству обязательно должен быть откормленный поросенок весом не менее ста килограммов. Зерно возили на мельницу, запасаясь мукой. Продуктов в закромах было столько, чтобы хватило семье до нового урожая. Мы, дети, тоже участвовали во всех работах по дому.

В детстве я злилась на свою бабушку, которая ежедневно заставляла меня работать. Она учила, что в доме всегда должна быть приготовленная еда, теплая вода и чистота. Только став взрослой, я оценила уроки своей бабушки Ксении Памбук — все умею делать по хозяйству, поэтому очень благодарна. Что касается рукоделия на посиделках, то моя бабушка была большой мастерицей по пошиву и ремонту кептаров — жилеток из овчины. Ей односельчане приносили поношенные кептари, она обшивала их новой тканью и вышивала — было очень красиво!

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