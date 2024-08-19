Рожевий холодильник і спекотні вулиці: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 12 18 серпня?
12 серпня
Отаку красу зустріли ми у «скверику» на початку вулиці Преображенської:
13 серпня
Новий базар: наче не вітрина, а маленька казочка:
14 серпня
І старий холодильник може стати артоб’єктом. Якщо, звісно, його «правильно» перекрасити й встановити поруч з… міністерством чебуреків.
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15 серпня
А маленький бешкетник все намагається залізти в чиєсь вікно… Ви ж, звісно, впізнали, де це?..
16 серпня
Наш Головпоштамт: центральна зала з сонячним ліхтарем:
17 серпня
У старому одеському дворі…
18 серпня
Ягідки шипшини нагадують: скоро осінь...
Фото авторки