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Рожевий холодильник і спекотні вулиці: сім миттєвостей одеського тижня

Рожевий холодильник і спекотні вулиці: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 12 18 серпня?

12 серпня

Отаку красу зустріли ми у «скверику» на початку вулиці Преображенської:

Фото Дня в Одессе: в скверике на Преображенской

13 серпня

Новий базар: наче не вітрина, а маленька казочка:

Фото Дня в Одессе: на Новом рынке

14 серпня

І старий холодильник може стати артоб’єктом. Якщо, звісно, його «правильно» перекрасити й встановити поруч з… міністерством чебуреків.

Фото дня в Одессе: розовый арт-объект

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15 серпня

А маленький бешкетник все намагається залізти в чиєсь вікно… Ви ж, звісно, впізнали, де це?..

Фото Дня в Одессе: Деволановский спуск

16 серпня

Наш Головпоштамт: центральна зала з сонячним ліхтарем:

Фото Дня в Одессе: на Главпочтамте

17 серпня

У старому одеському дворі

Фото Дня в Одессе: в старом дворе

18 серпня

Ягідки шипшини нагадують: скоро осінь...

Фото Дня в Одессе: скоро осень

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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