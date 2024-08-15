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Одеський Головпоштамт: незвична тиша, історія, реставрація (фоторепортаж)

Одеський Головпоштамт: незвична тиша, історія, реставрація (фоторепортаж)

Будівля одеського Головпоштамту (Одеська дирекція Акціонерного товариства
«Укрпошта») на вул. Садовій… Давно тут були? Нас зустрічає якась незвична тиша…

Це всередині, у головній залі, з отим самим історичним сонячним ліхтарем. Але ще до того ми побачимо кіоск, що не працює, залу, що закрита (праворуч) з будматеріалами й інші незвичності…

«Ремонтувати будуть?..»

Та ні, ще до того, як увійти в історичну будівлю Головпоштамту, треба ж уважно придивитися на його фасад. Той самий фасад, який давно потребує реставрації…

Фасад Одесского главпочтамта
Одесский Главопочтамт, фасад
Одесский Главпочтамт нуждается в ремонте
Одесский Главпочтамт, аварийный фасад
Одесский Главпочтамт, вывеска
Одесский Главпочтамт, информация о здании
Одесский Главпочтамт, вид снаружи

Згадую, які черги тут були ще зовсім нещодавно, коли люди намагались придбати марки наших воєнних часів: «той самий корабель», «Ассоль вже не та»…

І, знов таки, ще до того, як ви пройдете до головної зали, побачите вхід (ліве крило) до нового одеського Музею ― Музею геноциду «Територія пам’яті»

― Тут все так змінилося, ― каже чоловік, дивлячись на кіоск «Філателія».

Той кіоск зараз не працює. А ще (це вже в головній залі) не працює ще один кіоск ― роздрібної торгівлі. Лише об’ява з вибаченням за незручності…

Зліва у головній залі зараз теж нічого не працює. Навіть звичних віконець немає.

Чоловік поруч зі мною роздивляється здивовано, питає:

― Чому така тиша?.. Лише кілька віконець працюють… Людей так мало…
Головпоштамт ремонтувати будуть?. Чи, може, взагалі того…

Не знаю, що відповісти… Спитала в робітниць за відкритими віконечками про це.

Почула, звісно, у відповідь:

― Питання не до нас… Ми не знаємо…

Одесский Главпочтамт, киоск филателия
Одесский Главпочтамт, в входа
Одесский Главпочтамт, двери
Одесский Главпочтамт, закрыто
Одесский Главпочтамт, киоск закрыт

Головпоштамт збиралися реставрувати

Людей таки дуже мало… Жінка оформлює передплату на газету, інша питає щось про марки.

А згадую, що ремонт (реставрація) у Головпоштамті таки готувалася. Навіть тендер був об’явлений. Та було це ще у січні того самого 2022-го… У лютому почалася повномасштабна війна…

Одесский Главпочтамт, потолок

Підіймаю голову, дивлюсь на справжній красень ― великий сонячний ліхтар, теж історичний, як і сама будівля нашого з вами Головпоштамту, пам’ятка архітектури, об’єкт культурної спадщини на вулиці Садовій…

Сторінки історії

Одесский Главпочтамт, 125 лет

Саме час згадати сторінки його історії…

Минулого року одеський Головпоштамт відсвяткував своє 125-річчя.

Одеський Головпоштамт — історична будівля міста Одеси, об’єкт культурної спадщини. Зведена за проєктом архітекторів В. Харламова і В. Домбровського. Пошта переїхала сюди у 1898 році.

Споруда Поштамту була створена цілеспрямовано для об’єднання всіх послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон) в одному комплексі.

Як повідомляє українська Вікіпедія, до 1917 р. поштамт працював з 8 до 20 год., для відвідувачів діяв безплатний гардероб, на вході стояв швейцар. Кожне з 26 (!) операційних вікон центрального залу працювало за своїм графіком.

Будівлю Головпоштамту було сильно пошкоджено під час Другої світової війни. З 1945 по 1962 роки поштамт розташовувався на вулиці Гоголя, 12.

Проєкт відновлення будівлі поштамту затвердили в 1956 році, всі роботи виконали у 1956-1962 роках…

Як Головпоштамт ― така знакова будівля для Одеси ― виглядає сьогодні, дивіться на фото:

Одесский Главпочтамт внутри
Одесский Главпочтамт, людей мало
Одесский Главпочтамт, окошки закрыты
Одесский Главпочтамт, тишина...
Одесский Главопочтамт
Одесский Главпочтамт, посетителей мало
Одесский Главпочтамт, посетители
Одесский Главпочтамт, подписной каталог
Одесский Главпочтамт, интерьер
Одесский Главпочтамт, солнечный фонарь

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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