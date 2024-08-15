Одеський Головпоштамт: незвична тиша, історія, реставрація (фоторепортаж)

Будівля одеського Головпоштамту (Одеська дирекція Акціонерного товариства
«Укрпошта») на вул. Садовій… Давно тут були? Нас зустрічає якась незвична тиша…
Це всередині, у головній залі, з отим самим історичним сонячним ліхтарем. Але ще до того ми побачимо кіоск, що не працює, залу, що закрита (праворуч) з будматеріалами й інші незвичності…
«Ремонтувати будуть?..»
Та ні, ще до того, як увійти в історичну будівлю Головпоштамту, треба ж уважно придивитися на його фасад. Той самий фасад, який давно потребує реставрації…
Згадую, які черги тут були ще зовсім нещодавно, коли люди намагались придбати марки наших воєнних часів: «той самий корабель», «Ассоль вже не та»…
І, знов таки, ще до того, як ви пройдете до головної зали, побачите вхід (ліве крило) до нового одеського Музею ― Музею геноциду «Територія пам’яті»…
― Тут все так змінилося, ― каже чоловік, дивлячись на кіоск «Філателія».
Той кіоск зараз не працює. А ще (це вже в головній залі) не працює ще один кіоск ― роздрібної торгівлі. Лише об’ява з вибаченням за незручності…
Зліва у головній залі зараз теж нічого не працює. Навіть звичних віконець немає.
Чоловік поруч зі мною роздивляється здивовано, питає:
― Чому така тиша?.. Лише кілька віконець працюють… Людей так мало…
Головпоштамт ремонтувати будуть?. Чи, може, взагалі того…
Не знаю, що відповісти… Спитала в робітниць за відкритими віконечками про це.
Почула, звісно, у відповідь:
― Питання не до нас… Ми не знаємо…
Головпоштамт збиралися реставрувати
Людей таки дуже мало… Жінка оформлює передплату на газету, інша питає щось про марки.
А згадую, що ремонт (реставрація) у Головпоштамті таки готувалася. Навіть тендер був об’явлений. Та було це ще у січні того самого 2022-го… У лютому почалася повномасштабна війна…
Підіймаю голову, дивлюсь на справжній красень ― великий сонячний ліхтар, теж історичний, як і сама будівля нашого з вами Головпоштамту, пам’ятка архітектури, об’єкт культурної спадщини на вулиці Садовій…
Сторінки історії
Саме час згадати сторінки його історії…
Минулого року одеський Головпоштамт відсвяткував своє 125-річчя.
Одеський Головпоштамт — історична будівля міста Одеси, об’єкт культурної спадщини. Зведена за проєктом архітекторів В. Харламова і В. Домбровського. Пошта переїхала сюди у 1898 році.
Споруда Поштамту була створена цілеспрямовано для об’єднання всіх послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон) в одному комплексі.
Як повідомляє українська Вікіпедія, до 1917 р. поштамт працював з 8 до 20 год., для відвідувачів діяв безплатний гардероб, на вході стояв швейцар. Кожне з 26 (!) операційних вікон центрального залу працювало за своїм графіком.
Будівлю Головпоштамту було сильно пошкоджено під час Другої світової війни. З 1945 по 1962 роки поштамт розташовувався на вулиці Гоголя, 12.
Проєкт відновлення будівлі поштамту затвердили в 1956 році, всі роботи виконали у 1956-1962 роках…
Як Головпоштамт ― така знакова будівля для Одеси ― виглядає сьогодні, дивіться на фото:
Фото авторки