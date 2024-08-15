Одеський Головпоштамт: незвична тиша, історія, реставрація (фоторепортаж)

Це всередині, у головній залі, з отим самим історичним сонячним ліхтарем. Але ще до того ми побачимо кіоск, що не працює, залу, що закрита (праворуч) з будматеріалами й інші незвичності…

«Ремонтувати будуть?..»

Та ні, ще до того, як увійти в історичну будівлю Головпоштамту, треба ж уважно придивитися на його фасад. Той самий фасад, який давно потребує реставрації…

Згадую, які черги тут були ще зовсім нещодавно, коли люди намагались придбати марки наших воєнних часів: «той самий корабель», «Ассоль вже не та»…

І, знов таки, ще до того, як ви пройдете до головної зали, побачите вхід (ліве крило) до нового одеського Музею ― Музею геноциду «Територія пам’яті»…

― Тут все так змінилося, ― каже чоловік, дивлячись на кіоск «Філателія».

Той кіоск зараз не працює. А ще (це вже в головній залі) не працює ще один кіоск ― роздрібної торгівлі. Лише об’ява з вибаченням за незручності…

Зліва у головній залі зараз теж нічого не працює. Навіть звичних віконець немає.

Чоловік поруч зі мною роздивляється здивовано, питає:

― Чому така тиша?.. Лише кілька віконець працюють… Людей так мало…

Головпоштамт ремонтувати будуть?. Чи, може, взагалі того…

Не знаю, що відповісти… Спитала в робітниць за відкритими віконечками про це.

Почула, звісно, у відповідь:

― Питання не до нас… Ми не знаємо…

Головпоштамт збиралися реставрувати

Людей таки дуже мало… Жінка оформлює передплату на газету, інша питає щось про марки.

А згадую, що ремонт (реставрація) у Головпоштамті таки готувалася. Навіть тендер був об’явлений. Та було це ще у січні того самого 2022-го… У лютому почалася повномасштабна війна…

Підіймаю голову, дивлюсь на справжній красень ― великий сонячний ліхтар, теж історичний, як і сама будівля нашого з вами Головпоштамту, пам’ятка архітектури, об’єкт культурної спадщини на вулиці Садовій…

Сторінки історії

Саме час згадати сторінки його історії…

Минулого року одеський Головпоштамт відсвяткував своє 125-річчя.

Одеський Головпоштамт — історична будівля міста Одеси, об’єкт культурної спадщини. Зведена за проєктом архітекторів В. Харламова і В. Домбровського. Пошта переїхала сюди у 1898 році.

Споруда Поштамту була створена цілеспрямовано для об’єднання всіх послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон) в одному комплексі.

Як повідомляє українська Вікіпедія, до 1917 р. поштамт працював з 8 до 20 год., для відвідувачів діяв безплатний гардероб, на вході стояв швейцар. Кожне з 26 (!) операційних вікон центрального залу працювало за своїм графіком.

Будівлю Головпоштамту було сильно пошкоджено під час Другої світової війни. З 1945 по 1962 роки поштамт розташовувався на вулиці Гоголя, 12.

Проєкт відновлення будівлі поштамту затвердили в 1956 році, всі роботи виконали у 1956-1962 роках…

Як Головпоштамт ― така знакова будівля для Одеси ― виглядає сьогодні, дивіться на фото:

Фото авторки