Новини Одеси та Одеської області

Рани Одеси: на початку Преображенської через півроку після ракетного удару (фоторепортаж)

Рани Одеси: на початку Преображенської через півроку після ракетного удару (фоторепортаж)

Початок вулиці Преображенської… Люди, що проходять тут чи просто прогулюються, обов’язково зупиняються та придивляються до цих одеських будинків з ранами, яким вже більше ніж півроку. Одного разу почула: «Більше не будемо сюди приходити. Я не можу це бачити»…

В цьому сквері без назви ми були одразу після «прильоту», потім – через півтора місяця, у вересні. У листопаді минулого року побачили, як тут почались якісь роботи: запрацювала техніка

Що сьогодні?.. Та практично – все те саме. От тільки поруч з будинком номер два з’явились будматеріали та звістка, що відновлювальні роботи в будинку номер два фінансує БО «Благодійний фонд Леруа Марлен Солідарність».

Восстановительные работы в Одессе
в одесском сквере без названия

Все інше – практично без змін. На початку історичної вулиці – понівечені будинки, старе каміння – майже усюди; останки того, що колись було огорожею, дверми, рамами…

Раны Одессы, в сквере без названия
Раны Одессы
Раны Одессы, Преображенская
Раны Одессы, полгода спустя

А ось що стосується зеленої зони, то місцеві таки подбали про неї: рослини укутані від зимних холодів та вітру, э нові годівниці для пташок…

Центр Одессы, полгода после прилета
Раны Одессы, камни
Пострадавший от ракетного удара одесский сквер
Разрушенные дома в Одессе
Центр Одессы, полгода после прилета

Як це все виглядає зараз, коли минуло вже більше ніж півроку з того липневого рашистського прильоту – у нашому фоторепортажі:

Одесский дом, разрушенный ракетой
В одесском сквере ез названия
в центре Одессы в дни войны
Раны Одессы, окна разрушенного дома
Разрушенный одесский дом

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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