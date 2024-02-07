Рани Одеси: на початку Преображенської через півроку після ракетного удару (фоторепортаж)

В цьому сквері без назви ми були одразу після «прильоту», потім – через півтора місяця, у вересні. У листопаді минулого року побачили, як тут почались якісь роботи: запрацювала техніка…

Що сьогодні?.. Та практично – все те саме. От тільки поруч з будинком номер два з’явились будматеріали та звістка, що відновлювальні роботи в будинку номер два фінансує БО «Благодійний фонд Леруа Марлен Солідарність».

Все інше – практично без змін. На початку історичної вулиці – понівечені будинки, старе каміння – майже усюди; останки того, що колись було огорожею, дверми, рамами…

А ось що стосується зеленої зони, то місцеві таки подбали про неї: рослини укутані від зимних холодів та вітру, э нові годівниці для пташок…

Як це все виглядає зараз, коли минуло вже більше ніж півроку з того липневого рашистського прильоту – у нашому фоторепортажі:

Фото авторки