Новости Одессы и Одесской области

Розовый холодильник и жаркие улицы: семь мгновений одесской недели

Розовый холодильник и жаркие улицы: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они — мгновения недели с 12 по 18 августа?

12 августа

Вот такую красоту встретили мы в «скверике» в начале улицы Преображенской:

Фото Дня в Одессе: в скверике на Преображенской

13 августа

Новый базар: словно не витрина, а маленькая сказочка:

Фото Дня в Одессе: на Новом рынке

14 августа

И старый холодильник может стать арт-объектом. Если, конечно, его «правильно» перекрасить и установить рядом с… министерством чебуреков.

Фото дня в Одессе: розовый арт-объект

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15 августа

А маленький проказник все пытается залезть в чье-то окно… Вы же, конечно, узнали, где это?..

Фото Дня в Одессе: Деволановский спуск

16 августа

Наш Главпочтамт: центральный зал с солнечным фонарем:

Фото Дня в Одессе: на Главпочтамте

17 августа

В старом одесском дворе

Фото Дня в Одессе: в старом дворе

18 августа

Ягодки шиповника напоминают: скоро осень

Фото Дня в Одессе: скоро осень

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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