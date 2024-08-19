Розовый холодильник и жаркие улицы: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они — мгновения недели с 12 по 18 августа?
12 августа
Вот такую красоту встретили мы в «скверике» в начале улицы Преображенской:
13 августа
Новый базар: словно не витрина, а маленькая сказочка:
14 августа
И старый холодильник может стать арт-объектом. Если, конечно, его «правильно» перекрасить и установить рядом с… министерством чебуреков.
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15 августа
А маленький проказник все пытается залезть в чье-то окно… Вы же, конечно, узнали, где это?..
16 августа
Наш Главпочтамт: центральный зал с солнечным фонарем:
17 августа
18 августа
Ягодки шиповника напоминают: скоро осень…
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