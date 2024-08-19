Розовый холодильник и жаркие улицы: семь мгновений одесской недели

12 августа

Вот такую красоту встретили мы в «скверике» в начале улицы Преображенской:

13 августа

Новый базар: словно не витрина, а маленькая сказочка:

14 августа

И старый холодильник может стать арт-объектом. Если, конечно, его «правильно» перекрасить и установить рядом с… министерством чебуреков.

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15 августа

А маленький проказник все пытается залезть в чье-то окно… Вы же, конечно, узнали, где это?..

16 августа

Наш Главпочтамт: центральный зал с солнечным фонарем:

17 августа

В старом одесском дворе…

18 августа

Ягодки шиповника напоминают: скоро осень…

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