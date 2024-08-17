Як Одеса переживає серпневу спеку (фоторепортаж)

От і ще один воєнний спекотний серпневий день… Ягідки шипшини немов натякають, що скоро осінь, листя на деревах – про те ж. А літо, спекотне одеське літо, навіть у серпневі дні не здається.

Хтось мріє про дощик, комусь спека – до вподоби, а хтось мудро каже, що погода – то таке…

Життя триває… Спекотні вулиці наповнені не тільки сонячним жарким промінням. Хтось тягне сумки з продуктами, хтось відпочиває у тіні, якщо, звісно, знайде її.

Літні люди на лавках обговорюють все ту ж спеку, а ще, звісно, все, що пов’язане з нашим часами…

– Чула, що спека буде ще сильніша… Знову світло вимикати будуть…

– Може, обійдеться якось?..

– Ні, попереджають. Треба бути готовими…

– Як до цього приготуєшся?..

– Ну живемо ж… Війна йде, «прильоти», а ми ж живемо…

А іноді люди сидять мовчки, дивляться на квіти чи фонтан, немов медитують…

Та все це – у парку чи у Міському саду.

А от вулиці іноді, навіть у розпалі дня, здаються тихими-тихими. Немов – в очікуванні: чи то ще сильнішої спеки, чи то осені. А, скоріше, того головного, чим ми з вами живемо останні майже два з половиною роки, на що сподіваємось найбільше…

Тримаємось!..

Фото авторки