Новини Одеси та Одеської області

Як Одеса переживає серпневу спеку (фоторепортаж)

Як Одеса переживає серпневу спеку (фоторепортаж)

От, здається, якщо серпень йде за екватор, то повинно бути хоча б трохи прохолодніше Та ні, хоча й осінні ознаки десь і проглядають на вулицях міста, спека не покидає.

От і ще один воєнний спекотний серпневий день… Ягідки шипшини немов натякають, що скоро осінь, листя на деревах – про те ж. А літо, спекотне одеське літо, навіть у серпневі дні не здається.

Август в Одессе, дом, улица
Август в Одессе, женщина на улице
Август в Одессе, реставрация дома
Август в Одессе, дети на скейтах
Август в Одессе, клумба

Хтось мріє про дощик, комусь спека – до вподоби, а хтось мудро каже, що погода – то таке…

Життя триває… Спекотні вулиці наповнені не тільки сонячним жарким промінням. Хтось тягне сумки з продуктами, хтось відпочиває у тіні, якщо, звісно, знайде її.

Август в Одессе, летние цветы
Август в Одессе, розы
Август в Одессе, стрит-арт
Август в Одессе, дерево и плющ
Август в Одессе, палисадник

Літні люди на лавках обговорюють все ту ж спеку, а ще, звісно, все, що пов’язане з нашим часами…

– Чула, що спека буде ще сильніша… Знову світло вимикати будуть

– Може, обійдеться якось?..

– Ні, попереджають. Треба бути готовими…

– Як до цього приготуєшся?..

– Ну живемо ж… Війна йде, «прильоти», а ми ж живемо…

А іноді люди сидять мовчки, дивляться на квіти чи фонтан, немов медитують…

Август в Одессе, прохожие
Август в Одессе, признак осени
Август в Одессе, дом, обвитый плющом
Август в Одессе, в кафе
Август в Одессе, фасад дома

Та все це – у парку чи у Міському саду.

А от вулиці іноді, навіть у розпалі дня, здаються тихими-тихими. Немов – в очікуванні: чи то ще сильнішої спеки, чи то осені. А, скоріше, того головного, чим ми з вами живемо останні майже два з половиною роки, на що сподіваємось найбільше…

Тримаємось!..

Август в Одессе, Афины
Август в Одессе, цветы
Август в Одессе, на улице
Август в Одессе
Август в Одессе, дерево

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk