Різдвяні дива та незвичний Санта-Клаус: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 16 по 22 грудня?
16 грудня
Грудень на площі Білої акації:
17 грудня
Зелених красунь на ялинкових ринках більше і більше…
18 грудня
Грудневі котики в очікуванні обіду:
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19 грудня
Зимовий одеський Пасаж приготувався до свят:
20 грудня
Дивний Санта-Клаус оселився на вулиці Торговій…
21 грудня
Грудневий вечір у Міському саду:
22 грудня
Одеський Пасаж: благодійний ярмарок «Різдвяні дива»:
Фото авторки