Різдвяні дива та незвичний Санта-Клаус: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Іржаве благополуччя: спогади про колишню Одесу та радянські цінності Пощастило мені нещодавно сфоткати цей металобрухт в Одесі на Базарній вулиці. Чому «пощастило»? А це чудова ілюстрація до чергової порції «оповідань літнього зайця» на тему, яку мені давно хотілося торкнутися. Це про цінності в нашому житті та їх переоцінку. Причому змінюються як моральні, так і матеріальні цінності. Сьогодні – про останні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеський Пасаж: зимова казка під час війни (фоторепортаж) Легендарний одеський Пасаж в ці грудневі дні перетворився на казку. Сюди треба завітати хоча б для того, аби хоч ненадовго забути про війну та все, що з нею пов’язано. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ