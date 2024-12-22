Новини Одеси та Одеської області

Різдвяні дива та незвичний Санта-Клаус: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Різдвяні дива та незвичний Санта-Клаус: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 16 по 22 грудня?

16 грудня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Грудень на площі Білої акації:

Фото дня: площадь Белой Акации

17 грудня

Зелених красунь на ялинкових ринках більше і більше…

Фото дня: елочный базар

18 грудня

Грудневі котики в очікуванні обіду:

Фото дня: одесские котики

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

19 грудня

Зимовий одеський Пасаж приготувався до свят:

Фото дня: предновогодний Пассаж

20 грудня

Дивний Санта-Клаус оселився на вулиці Торговій

Фото дня: на улице Торговой...

21 грудня

Грудневий вечір у Міському саду:

Фото дня: вечерний Горсад

22 грудня

Одеський Пасаж: благодійний ярмарок «Різдвяні дива»:

Рождественская ярмарка в одесском Пассаже

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk