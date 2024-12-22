Рождественские чудеса и странный Санта-Клаус: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 16 по 22 декабря?
16 декабря
Декабрь на площади Белой акации:
17 декабря
Зеленых красавиц на елочных рынках все больше и больше…
18 декабря
Декабрьские котики в ожидании обеда:
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19 декабря
Зимний одесский Пассаж приготовился к праздникам:
20 декабря
Необычный Санта-Клаус поселился на улице Торговой...
21 декабря
Декабрьский вечер в Городском саду:
22 декабря
Одесский Пассаж: благотворительная ярмарка «Рождественские чудеса»:
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