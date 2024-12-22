Новости Одессы и Одесской области

Рождественские чудеса и странный Санта-Клаус: семь мгновений одесской недели в фото

Рождественские чудеса и странный Санта-Клаус: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 16 по 22 декабря?

16 декабря

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Декабрь на площади Белой акации:

Фото дня: площадь Белой Акации

17 декабря

Зеленых красавиц на елочных рынках все больше и больше…

Фото дня: елочный базар

18 декабря

Декабрьские котики в ожидании обеда:

Фото дня: одесские котики

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

19 декабря

Зимний одесский Пассаж приготовился к праздникам:

Фото дня: предновогодний Пассаж

20 декабря

Необычный Санта-Клаус поселился на улице Торговой...

Фото дня: на улице Торговой...

21 декабря

Декабрьский вечер в Городском саду:

Фото дня: вечерний Горсад

22 декабря

Одесский Пассаж: благотворительная ярмарка «Рождественские чудеса»:

Рождественская ярмарка в одесском Пассаже

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua