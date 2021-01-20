Хозяева зимних одесских улиц: «кошачья» фотоподборка (фото)

Чем одесские коты зимой отличаются от котов летом? Зимние коты упитаннее, их шерстка более густая. Вот, пожалуй, и все. Разница зимних и летних котов на одесских улицах «размыта», как и одесская погода.

Декабрь казался чуть ли не ранней осенью, а тут вот снег с морозом. И даже уличные коты понимают, что это все очень ненадолго. Они и арии свои исполняют уже в декабре, словно напоминая одесситам: «Сколько той зимы?».

Кстати, уличные хвостатые в Одессе – только условно уличные. За редким печальным исключением, конечно.

…И вот уселось-разлеглось это создание на зимней одесской улице, посматривает на тебя свысока, словно спрашивает: «Принес что-то? Нет? Ну и иди себе, нечего приглядываться». Или вдруг обругает тебя по-своему, по-кошачьи, не понравился ты ему,

значит, или просто настроение у его хвостатого величества плохое. Не в духе он.

Они так же не любят холод, как и летний зной, но отлично знают, где и в каком месте добрые одесситы оставят им еду. Тем более что многие делают это постоянно, в любую погоду.

Зимой они кажутся особенно величественными, такие вот уличные хозяева. А эти кошачьи «разборки», а это умение прикинуться совсем-совсем голодным-разнесчастным! Или наоборот: усядется себе и умудряется снизу поглядывать свысока.

Ах, как они преисполнены собственного достоинства, отлично понимая при этом, где этот номер пройдет, а где – нет. Как умеют вовремя спрятаться так, словно и не было его (ее) тут!

Им в Одессе посвящено множество арт-объектов, их увековечивают на настенных «полотнах». И они никак не могут взять в толк, как после всего этого можно считать «правильной» примету про перебегающую вам дорогу кошку?

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