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Хозяева зимних одесских улиц: «кошачья» фотоподборка (фото)

Хозяева зимних одесских улиц: «кошачья» фотоподборка (фото)

Чем одесские коты зимой отличаются от котов летом? Зимние коты упитаннее, их шерстка более густая. Вот, пожалуй, и все. Разница зимних и летних котов на одесских улицах «размыта», как и одесская погода.

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Декабрь казался чуть ли не ранней осенью, а тут вот снег с морозом. И даже уличные коты понимают, что это все очень ненадолго. Они и арии свои исполняют уже в декабре, словно напоминая одесситам: «Сколько той зимы?».

Кстати, уличные хвостатые в Одессе – только условно уличные. За редким печальным исключением, конечно.

…И вот уселось-разлеглось это создание на зимней одесской улице, посматривает на тебя свысока, словно спрашивает: «Принес что-то? Нет? Ну и иди себе, нечего приглядываться». Или вдруг обругает тебя по-своему, по-кошачьи, не понравился ты ему,

значит, или просто настроение у его хвостатого величества плохое. Не в духе он.

Они так же не любят холод, как и летний зной, но отлично знают, где и в каком месте добрые одесситы оставят им еду. Тем более что многие делают это постоянно, в любую погоду.

Зимой они кажутся особенно величественными, такие вот уличные хозяева. А эти кошачьи «разборки», а это умение прикинуться совсем-совсем голодным-разнесчастным! Или наоборот: усядется себе и умудряется снизу поглядывать свысока.

Ах, как они преисполнены собственного достоинства, отлично понимая при этом, где этот номер пройдет, а где – нет. Как умеют вовремя спрятаться так, словно и не было его (ее) тут!

Им в Одессе посвящено множество арт-объектов, их увековечивают на настенных «полотнах». И они никак не могут взять в толк, как после всего этого можно считать «правильной» примету про перебегающую вам дорогу кошку?

Зимние котики, парочка
Зимние котики, на люке
Зимние котики, гирлянда
Зимние котики, камушки
Зимние котики, на заборе
Зимние котики, на дереве
Зимние котики, домики
Зимние котики, в домике
Зимние котики, дерево
Зимние котики, пенек
Зимние котики, граффити
Зимние котики, черно-белый
Зимние котики, пушистый
Зимние котики, белый
Зимние котики, рыжий
Зимние котики, черный
Зимние котики, зоомагазин
Зимние котики, полка зоомагазина
Зимние котики, сфинкс
Зимние котики, брусчатка
Зимние котики, на ступеньке
Зимние котики, роллет
Зимние котики, корм
Зимние котики, важный
Зимние котики, у забора
Зимние котики, бело-рыжий
Зимние котики, кормежка
Зимние котики, кафе
Зимние котики, полосатый
Зимние котики, в снегу
Зимние котики, на дорожке
Зимние котики, еда
Зимние котики, снег
Зимние котики, скамейка
Зимние котики, стаканчик
Зимние котики, двое
Зимние котики, трое
Зимние котики, самокат
Зимние котики, разборки

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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