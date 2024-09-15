В одеському Пасажі з’явилася незвична кабінка

Це щось на кшталт далекого вже минулого: ви заходите в кабінку, платите гроші і… фотографуєтесь. Чотири знімки – 150 гривень.

– Навіщо ця штука? Зараз кожний має мобільник – і роби знімки скільки завгодно, а тут ще й 150 гривень треба заплатити, – почула я «враження» від перехожого, який вчитувався поруч зі мною «в умови» роботи новенької кабінки.

Ну, не знаю… На кабінці можна побачити обличчя щасливих людей, що таки завітали до фотокабінки та отримали свої фото (до речі, мобільник їх «не видає»).

Тож якщо хтось таки туди навідується, то, виявляється, комусь це потрібно.

Колись дуже давно подібну «штучку» я побачила у Києві та, звісно, скористалася…

Сьогодні ця «штучка» встановлена у нашому Пасажі, неподалік до виходу на вулицю Преображенську.

До речі, на вході до фотокабу можна прочитати, що це не просто фотокабінка, а «місце, де ваші найяскравіші моменти стають вічними…». Ось так!

Як все це виглядає – дивіться на наших фото.

Фото авторки