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Ціни на Привозі 20 вересня: «Кращих помідорів не буває!»

Ціни на Привозі 20 вересня: «Кращих помідорів не буває!»

Привоз у другій декаді вересня: то тепліше, то холодніше, то дощик, то сонечко. І люди вже згадують немилосердну спеку, як про щось, що давно минуло. На прилавках – справжнє вересневе розмаїття…

Що тут роблять мандарини?

– І скільки ваші помаранчеві помідори?

– Які помідори, жіночко? Це ж мандарини.

– Боже, та що тут роблять мандарини у розпалі вересня? У вас вже Новий рік, чи що?

Овощи на Привозе в сентябре

***
– Ну що ви дивитесь на ті помідори вже десять хвилин? Беріть – не пожалкуєте.

– Та, мабуть, піду кращі шукати.

– Та ви що таке кажете?! Кращих помідорів взагалі не буває!..

Цены на помидоры на Привозе

***
– А яйця таки подорожчали! Я ж тобі казала, що треба брати, поки дешеві.

– Хіба в нас мало яєць вдома? Весь холодильник в тих яйцях. Ти ж їх скоро консервувати почнеш…

Привоз: цены на яйца в сентябре

Пожартували – досі. А от що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Привоз в сентябре: перец и синие

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 10-100 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огірки – 50-70 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 20-30 грн;
  • капуста – 30-50 грн;
  • часник – 120-140 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.

Зелень на Привозе

На одесской

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

Овощи и фрукты на одесском Привозе в сентябре

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 30-60 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 60-80 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 50-80 грн;
  • сливи – 20-40 грн;
  • абрикоси – 45-80 грн;
  • кавуни – 10-13 грн;
  • дині – 25-35 грн;
  • виноград – 45-80 грн.

Одесскимй

Привоз в сентябре: дыни и другие фрукты

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Творог и брынза на Привозе

  • яйця (десяток) – 35-80 грн;
  • бринза – 160-240 грн;
  • сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо и сало на одесском Привозе

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 150-170 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-290 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе в сентябре

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 60-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі у розпалі вересня: «Дивись, гроші продають!»

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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