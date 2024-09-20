Ціни на Привозі 20 вересня: «Кращих помідорів не буває!»

Що тут роблять мандарини?

– І скільки ваші помаранчеві помідори?

– Які помідори, жіночко? Це ж мандарини.

– Боже, та що тут роблять мандарини у розпалі вересня? У вас вже Новий рік, чи що?

***

– Ну що ви дивитесь на ті помідори вже десять хвилин? Беріть – не пожалкуєте.

– Та, мабуть, піду кращі шукати.

– Та ви що таке кажете?! Кращих помідорів взагалі не буває!..

***

– А яйця таки подорожчали! Я ж тобі казала, що треба брати, поки дешеві.

– Хіба в нас мало яєць вдома? Весь холодильник в тих яйцях. Ти ж їх скоро консервувати почнеш…

Пожартували – досі. А от що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 10-100 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огірки – 50-70 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 20-30 грн;

капуста – 30-50 грн;

часник – 120-140 грн;

морква – 25-30 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 30-60 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 60-80 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 50-80 грн;

сливи – 20-40 грн;

абрикоси – 45-80 грн;

кавуни – 10-13 грн;

дині – 25-35 грн;

виноград – 45-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 35-80 грн;

бринза – 160-240 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 220-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 150-170 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-290 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 60-120 грн.

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