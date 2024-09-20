Ціни на Привозі 20 вересня: «Кращих помідорів не буває!»

Привоз у другій декаді вересня: то тепліше, то холодніше, то дощик, то сонечко. І люди вже згадують немилосердну спеку, як про щось, що давно минуло. На прилавках – справжнє вересневе розмаїття…
Що тут роблять мандарини?
– І скільки ваші помаранчеві помідори?
– Які помідори, жіночко? Це ж мандарини.
– Боже, та що тут роблять мандарини у розпалі вересня? У вас вже Новий рік, чи що?
***
– Ну що ви дивитесь на ті помідори вже десять хвилин? Беріть – не пожалкуєте.
– Та, мабуть, піду кращі шукати.
– Та ви що таке кажете?! Кращих помідорів взагалі не буває!..
***
– А яйця таки подорожчали! Я ж тобі казала, що треба брати, поки дешеві.
– Хіба в нас мало яєць вдома? Весь холодильник в тих яйцях. Ти ж їх скоро консервувати почнеш…
Пожартували – досі. А от що там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 10-100 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огірки – 50-70 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 20-30 грн;
- капуста – 30-50 грн;
- часник – 120-140 грн;
- морква – 25-30 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 30-60 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 60-80 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 50-80 грн;
- сливи – 20-40 грн;
- абрикоси – 45-80 грн;
- кавуни – 10-13 грн;
- дині – 25-35 грн;
- виноград – 45-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 35-80 грн;
- бринза – 160-240 грн;
- сир – 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 220-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 150-170 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-290 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 60-120 грн.
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