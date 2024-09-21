Справжній спалах творчості: в Одесі відбувається яскравий фестиваль-ярмарок (фоторепортаж)

Про яскравість – ми не просто так. Бо ж це справжнє дійство, що дивує.

Чого тут тільки не побачиш! Очі розбігаються! А ще тут йде збір грошей на ЗСУ, і все, що відбувається, все, що ви придбали – це теж на поміч нашим захисникам.

А ще тут дуже круто, весело. Продавці посміхаються та зустрічають вас так, ніби чекали довго, сподіваючись на побачення.

Кожна річ, що виставлена перед вами – унікальна. Навіть власний букет парфумів ви можете зробити власними руками з тих ароматів, що представлені на ярмарку.

Майстри-флористи навчають охочих створювати неповторні букети. Та й взагалі, все представлене – неповторне.

Одяг, прикраси, сувеніри… Незвичні іграшки, декор для вашого дому… Та чи можна все назвати?

До того ж все це треба бачити на власні очі, робити свій вибір, чи просто милуватися тим, що вміють робити наші майстри.

– Справжній спалах творчості, – почула я враження від двох дівчат, що завітали на ярмарок.

Мабуть, точніше і не скажеш… Додамо лише, що такої класної атмосфери ми давно вже не відчували. Наче на справжнє свято потрапили!..

Нагадаємо, Одеса відсвяткує Всесвітній день людей поважного віку фестивалем «Планета довгожителів».

Фото авторки