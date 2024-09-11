Що нового з’явилося в одеському Грецькому парку (фоторепортаж)

Грецький парк був закритий з початку повномасштабного вторгнення. Його відкрили для відвідувачів у квітні цього року.

Фонтан, скульптури, лавки… Квіти й дерева… Здається, справжній райський куточок. Але ж не забуваємо: війна… Тож нещодавно тут з’явилось сучасне укриття.

Ми побували у парку в той час, коли було тихо: повітряна тривога не лунала. Але в укриття все одно можна було потрапити. Відкрили двері й побачили: в ньому є лавки для сидіння.

Зовні воно виглядає як каплиця, але напис «Укриття» нагадує: це споруда для того, аби сховатись під час повітряної тривоги.

От така новина… А от якщо підняти голову та придивитись уважно, то можна роздивитись «старовину» – давній барельєф Горького, хоча здогадатися, хто це такий, не так вже й просто.

Яким таким дивом він все ще «прикрашає» старі схили під Приморським бульваром, навіть здогадатися важко.

До речі, нагадаємо, що в Одесі під Потьомкінськими сходами з’явилось сховище із сюрпризом.

Фото авторки