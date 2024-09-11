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Що нового з’явилося в одеському Грецькому парку (фоторепортаж)

Що нового з’явилося в одеському Грецькому парку (фоторепортаж)

Одеський Грецький парк… Так, в ньому зараз – справжня краса й затишок. Нещодавно тут, поруч з дитячим майданчиком, з’явилось нове укриття з обнадійливими написами. А от якщо підняти голову, то на підпорній стіні можна побачити… дещо. Бо не так вже просто розібратися, що воно таке.

Грецький парк був закритий з початку повномасштабного вторгнення. Його відкрили для відвідувачів у квітні цього року.

Одесский Греческий парк, лестница
Одесский Греческий парк, деревья
Одесский Греческий парк
Одесский Греческий парк, Эдем
Одесский Греческий парк, скамейка
Одесский Греческий парк, райское дерево
Одесский Греческий парк, скульптура

Фонтан, скульптури, лавки… Квіти й дерева… Здається, справжній райський куточок. Але ж не забуваємо: війна… Тож нещодавно тут з’явилось сучасне укриття.

Ми побували у парку в той час, коли було тихо: повітряна тривога не лунала. Але в укриття все одно можна було потрапити. Відкрили двері й побачили: в ньому є лавки для сидіння.

Зовні воно виглядає як каплиця, але напис «Укриття» нагадує: це споруда для того, аби сховатись під час повітряної тривоги.

Одесский Греческий парк, укрытие
Одесский Греческий парк, внутри укрытия
Одесский Греческий парк, в укрытии
Одесский Греческий парк, укрытие, надпись

От така новина… А от якщо підняти голову та придивитись уважно, то можна роздивитись «старовину» – давній барельєф Горького, хоча здогадатися, хто це такий, не так вже й просто.

Яким таким дивом він все ще «прикрашає» старі схили під Приморським бульваром, навіть здогадатися важко.

Одесский Греческий парк, барельеф
Одесский Греческий парк, стена
Одесский Греческий парк, Горький
Одесский Греческий парк, поляна
Одесский Греческий парк, сентябрь 2024 г.
Одесский Греческий парк, спуск

До речі, нагадаємо, що в Одесі під Потьомкінськими сходами з’явилось сховище із сюрпризом.

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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