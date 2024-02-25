Про Придністров’я, ATACMS та втрати на війні: Зеленський дав прес-конференцію

Про застосування військ партнерів на території України

За словами президента, Україна не веде переговорів щодо застосування армій партнерів на своїй території.

«Якщо Україна буде в НАТО – для нас це найпотужніші гарантії безпеки – то, відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати 5 статтю (Північноатлантичний договір, – ред.), якщо так станеться. Хоча з досвіду те, що ми бачимо – на жодну з них росія не нападає»,

– додав Зеленський.

Навіщо змінювати законопроект про мобілізацію

За словами гаранта, зміни в закон про мобілізацію пов’язані з тим, що не вирішені деталі: питання терміновиків, ротацій, відпусток, скільки служити, тренування. Змінюються параметри, тому що закон був до війни, що не збігається з реаліями війни.

Чи попроситься Придністров’я до росії

Зеленський зазначив, що не вірить, що невизнане Придністров’я наступного тижня попроситься до складу рф.

«Я не впевнений, що наступного тижня придністровці – або хто там збирається – на це підуть. Я не впевнений у цьому за тією інформацією, яка є у мене»,

– сказав президент.

Він також наголосив, що Україна не отримувала жодних запитів від Молдови щодо потенційного надання військової допомоги у разі виникнення нового можливого конфлікту в Придністров’ї.

«У нас війна йде. Це перше. Ми воюємо із російською федерацією. Це – друге. Молдова до нас із будь-якими подібними запитами не зверталася. Це третє»,

– зазначив Зеленський.

Про можливий новий контрнаступ

Верховний головнокомандувач зазначив, що з цього приводу «має план, чіткий», але розкрити його деталі він не може. До того ж, планів готується декiлька через витік інформації,

Крім того, він зазначив, що зміна головнокомандувача ЗСУ стосується внутрішніх моментів, які він також не може розголошувати.

Про нову техніку від партнерів та постачання ATACMS

За словами Зеленського, деякі угруповання військ не отримали техніки від партнерів.

«У нас був «кулак для контрнаступу», досі з того пакета чотири бригади «голі», без техніки, про яку було домовлено та підписано. Не доїхало»,

– сказав президент.

У той же час він розповів, що «перебуває в позитиві» щодо можливих постачань далекобійної зброї, зокрема, ATACMS дальності дії 300 км, після останніх переговорів із західними партнерами.

«Ви розумієте, для чого нам це потрібно, не хотів би говорити про деталі – але ми розуміємо, для чого. І росія розуміє, що ми з цим робитимемо»,

– додав гарант.

Про диверсію з українським зерном у Польщі

Президент наголосив, що поки що не знає, як зупинити подібні диверсії, адже це відбувається не на території України. Проте наша держава робить усе, щоби не заблокувати відносини з Польщею.

«Я вважаю, що цю ситуацію треба дуже швидко вирішувати. Вчетверте висипати українське зерно… Є достатньо можливостей це зупинити, було б бажання»,

– наголосив глава української держави.

Інші тези з прес-конференції Зеленського

Якщо Україна програє у цій війні – нас не буде;

Макрон незабаром відвідає Україну з візитом;

Рішення про запрошення України до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні залежатиме від США та Німеччини;

Наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля, перш ніж вони почалися;

Інформація, що Зеленський нібито втратить легітимність у травні цього року без перевиборів – це «російська програма»;

росія готуватиме наступальні дії на кінець весни-початок літа цього року;

путін не зателефонує, оскільки не хоче закінчувати війну. Але не виключено, що коли Україні повністю передадуть заарештовані російські активи, путін дзвонитиме і не лише президентові України та шукатиме шляхи завершення війни;

31 тисяча українських військових загинула у цій війні. Не 300 тисяч, або 150 тисяч, як бреше путін. Але кожна втрата є великою втратою для нас. У росії втрати разом із пораненими становлять близько 500 тисяч.

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