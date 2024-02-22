Чи приєднається Придністров’я до росії наприкінці лютого

Аналітик Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко поділився своїм баченням ситуації із нашими колегами з видання «Думська».

За його словами, ймовірність того, що Придністров’я раптово оголосить про приєднання до росії, є мінімальною.

Навпаки, влада невизнаної республіки чекає закінчення війни в Україні, щоб після перемоги нашої країни спробувати інтегруватися до Європи, використовуючи для цього Молдову та Румунію.

Денисенко навів приклад референдуму 2006 року, коли 97% голосів було віддано за приєднання до рф, але після цього нічого не сталося. Натомість, Молдова не почала піднімати митні ставки. Тому запланований з’їзд – це тиск на Кишинів, а не підготовка до приєднання до росії.

Експерт вважає, що так сепаратисти реагують на збільшені нещодавно Молдовою митні тарифи, що сильно вплинуло на економіку Придністров’я.

Схожої думки дотримується Артем Філіпенко, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень:

– Про всяк випадок нагадаю, що ще 2006 року у Придністровському регіоні Республіки Молдова відбувся так званий «референдум» про незалежність з майбутнім приєднанням до рф. Як не дивно, він також був викликаний «митним питанням»,

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Про те, що зараз відбувається у взаємовідносинах між Молдовою та сепаратистами з Придністров’я, «Одеське Життя» докладно розповідало у матеріалі: Придністров’я має проблеми, а боїться Молдова.