О Приднестровье, ATACMS и потерях на войне: Зеленский дал пресс-конференцию

О применении войск партнеров на территории Украины

По словам президента, Украина не ведет переговоры о применении армий партнеров на своей территории.

«Если Украина будет в НАТО – для нас это самые мощные гарантии безопасности – то, соответственно, я думаю, что мы будем использовать 5 статью (Североатлантического договора, – ред.), если так произойдет. Хотя по опыту, то, что мы видим – ни на одну из них россия не нападает»,

– добавил Зеленский.

Зачем менять законопроект о мобилизации

По словам гаранта, изменения в закон о мобилизации связаны с тем, что не решены детали: вопрос срочников, ротаций, отпусков, сколько служить, тренировки. Меняются параметры, потому что закон был до войны, не совпадает с реалиями войны.

Попросится ли Приднестровье в россию

Зеленский отметил, что не верит, что непризнанное Приднестровье на следующей неделе попросится в состав рф.

«Я не уверен, что на следующей неделе приднестровцы – или кто там собирается – на это пойдут. Я не уверен в этом по той информации, которая есть у меня»,

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что Украина не получала никаких запросов от Молдовы относительно потенциального предоставления военной помощи в случае возникновения нового возможного конфликта в Приднестровье.

«У нас война идет. Это – первое. Мы воюем с российской федерацией. Это – второе. Молдова к нам с любыми подобными запросами не обращалась. Это – третье»,

– отметил Зеленский.

О возможном новом контрнаступлении

Верховный главнокомандующий отметил, что на этот счет «нсть план, четкий», но раскрыть его детали он не может. К тому же, планов готовится несколько из-за утечки информации,

Кроме того, он отметил, что смена главнокомандующего ВСУ касается внутренних моментов, которые он также не может разглашать.

О новой технике от партнеров и поставках ATACMS

По словам Зеленского, некоторые группировки войск не получили технику от партнеров.

«У нас был «кулак для контрнаступления», до сих пор из того пакета четыре бригады «голые», без техники, о которой было договорено и подписано. Не доехало»,

– сказал президент.

В то же время он рассказал, что «находится в позитиве» относительно возможных поставок дальнобойного оружия, в частности, ATACMS дальности действия 300 км, после последних переговоров с западными партнерами.

«Вы понимаете, для чего нам это нужно, не хотел бы говорить о деталях – но мы понимаем, для чего. И россия понимает, что мы будем с этим делать»,

– добавил гарант.

О диверсии с украинским зерном в Польше

Президент подчеркнул, что пока не знает, как остановить подобные диверсии, ведь это происходит не на территории Украины. Однако наше государство делает все, чтобы не заблокировать отношения с Польшей.

«Я считаю, что эту ситуацию надо очень быстро решать. 4-й раз высыпать украинское зерно… Есть достаточно возможностей это остановить, было бы желание»,

– подчеркнул глава украинского государства.

Другие тезисы с пресс-конференции Зеленского

Если Украина проиграет в этой войне – нас не будет;

Макрон вскоре посетит Украину с визитом;

Решение о приглашении Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне будет зависеть от США и Германии;

Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля, прежде чем они начались;

Информация, что Зеленский якобы потеряет легитимность в мае этого года без перевыборов – это «российская программа»;

россия будет готовить наступательные действия на конец весны-начало лета этого года;

путин не позвонит, поскольку не хочет заканчивать войну. Но не исключено, что, когда Украине полностью передадут арестованные российские активы, путин будет звонить и не только президенту Украины и искать пути завершения войны;

31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как лжет путин. Но каждая потеря – это большая потеря для нас. В россии потери вместе с ранеными составляют около 500 тысяч.

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