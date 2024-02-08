Новини Одеси та Одеської області

Замість Залужного: Зеленський призначив нового головнокомандувача Сил оборони України

Замість Залужного: Зеленський призначив нового головнокомандувача Сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення генерал-полковника Олександра Сирського на посаду головнокомандувача Сил оборони України. Сирський замінить Валерія Залужного, який покинув цю посаду за власним бажанням.

Зеленський зазначив, що він вибрав Сирського після консультацій з командирами різних рівнів, які висловили свою підтримку його кандидатурі. За словами президента, Сирський є найбільш досвідченим українським командувачем, який має успішний досвід як у захисті, так і у наступі.

Читайте також: Валерію Залужному – 50 – генерал, який здивував увесь світ, навчався в Одесі та любить котиків

«Він провів Київську оборонну операцію, яка зупинила агресію Росії в 2014 році. Він також очолював Харківську визвольну операцію, яка звільнила значну частину Донбасу від окупації в 2015 році», — сказав Зеленський.

Президент також подякував Залужному за його службу і висловив надію, що він залишиться в команді як радник. Зеленський закликав нову управлінську команду Сил оборони України працювати в єдиному баченні війни і забезпечити мир і безпеку на території України.

Читайте також: Українців запитали про відставку Залужного — таких відповідей ніхто не очікував

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати