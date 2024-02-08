Замість Залужного: Зеленський призначив нового головнокомандувача Сил оборони України

Зеленський зазначив, що він вибрав Сирського після консультацій з командирами різних рівнів, які висловили свою підтримку його кандидатурі. За словами президента, Сирський є найбільш досвідченим українським командувачем, який має успішний досвід як у захисті, так і у наступі.

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«Він провів Київську оборонну операцію, яка зупинила агресію Росії в 2014 році. Він також очолював Харківську визвольну операцію, яка звільнила значну частину Донбасу від окупації в 2015 році», — сказав Зеленський.

Президент також подякував Залужному за його службу і висловив надію, що він залишиться в команді як радник. Зеленський закликав нову управлінську команду Сил оборони України працювати в єдиному баченні війни і забезпечити мир і безпеку на території України.

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