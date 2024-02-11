Президент Франції мав відвідати Одесу, але не приїде – чому?

Як пише на французьке видання Challenges, посилаючись на інформацію з Єлисейського палацу, візит Макрона перенесено з міркувань безпеки.

«Перший двосторонній візит Макрона, запланований на 13-14 лютого, переноситься»,

– йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що французько-українська ділова рада Medef International, яка організувала «виключну місію» до Києва одночасно з Макроном, також скасувала поїздку.

Повідомлялося, що французький президент спочатку мав відвідати Одесу як місто, частково побудоване французами, а потім вирушити до Києва.

Під час візиту до Одеси Макрон мав оголосити про створення фонду 200 мільйонів євро. Кошти мали виплачуватись у вигляді пожертвувань для цивільних проектів, які здійснюють французькі малі та середні підприємства.

Крім того, глава Франціїповинен був офіційно оголосити призначення Французького агентства розвитку (AFD) координатором французької допомоги Україні.

Видання підкреслює, що дата поїздки 13-14 лютого була лише одним варіантом, а охорона маршруту, яким мав їхати Макрон, зайняла б більше часу.

Крім того, напередодні поїздки в Україну французький президент хоче активізувати підтримку Києва шляхом нового пакету допомоги від Парижа та європейських партнерів.

Раніше Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про гарантії безпеки. Конкретної дати візиту не називали.

Як стало відомо, напередодні, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідер Франції підтвердив, що у рамках Коаліції артилерії Париж виготовить та передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар», а також снаряди до них.

Фото з Телеграм-каналу «Курс Одеса»