Про ліки та здоров’я: медичні сервіси, які стануть у нагоді

Редакція «Одеського життя» нагадує, що в Україні існує кілька корисних медичних сервісів та чат-ботів, які працюють за підтримки держави та МОЗ. Вони надають інформацію щодо безоплатних медичних послуг та ліків, а також хто, де та як їх може отримати.
«Спитай Гриця»
Чат-бот інформує про медичні препарати за програмою «Доступні ліки». За допомогою чат-боту можна дізнатися, які ліки підпадають під державну програму, хто нею може скористуватися та в якій найближчій аптеці можна отримати ліки.
- «Телеграм» – t.me/SpytaiGrytsia_bot.
- «Вайбер» – chats.viber.com/spytaigrytsia.
«Календар здорових українців»
Сервіс розповідає про медичні обстеження, в якому віці їх варто зробити, які з них є безоплатними та де їх можна зробити. Чат-бот використовує дані НСЗУ і складається з розділів: знайомство, системи на контролі, щеплення за календарем і без, де пройти обстеження, персональні рекомендації.
- «Телеграм» – t.me/CalendarUA_Bot.
- «Вайбер» – viber.com/calendarua_bot.
«Лікуйся»
Сервіс допомогає тим, в кого діагностували рак молочної залози. А саме: зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно. Це стосується послуг з діагностики онкологічних захворювань і їх лікування.
- «Телеграм» – t.me/likuysia_bot.
- «Вайбер» – chats.viber.com/likuysia.
«Буду мамою»
Сервіс для вагітних жінок містить покроковий алгоритм, як отримати безоплатний супровід вагітності, медичну допомогу при пологах і неонатальні послуги. Жінки, які тільки планують вагітність, знайдуть інформацію про свої права та гарантовані державою послуги.
- «Телеграм» – t.me/IWillBeMother_bot.
- «Вайбер» – viber.com/iwillbemother_bot.
«Турбота»
Це безплатний український сервіс з надання медичних консультацій онлайн. Оберіть напрям, за яким потребуєте консультації та через деякий час з вами зважиться лікар, який зареєструвався в сервісі.
- «Телеграм» – t.me/Doc2rbot.
«АРТ поруч»
Бот допоможе людям, які живуть з ВІЛ/СНІД, отримати антиретровірусну терапію (АРТ) за місцем проживання – в Україні або за кордоном. Список закладів перевірений та оновлюється. Крім того, у сервіс пропонує варіанти живої підтримки для тих, хто не знайшов відповіді на свої питання.
- «Телеграм» – bit.ly/3vw1Eyj.
- Особиста платформа – findart.phc.org.ua.
«На повні груди»
Довідник безоплатної діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні. Чат-бот надасть інформацію про стадії захворювання, схеми лікування, безоплатні препарати та пам’ятки для отримання медичних послуг.
- «Телеграм» – t.me/FullLungs_bot.
«Джгут 2.0»
Чат допоможе в екстрених ситуаціях, коли потрібно надати першу допомогу. Бот має два режими: для тих, хто пройшов тренінг (більш повні рекомендації) та базові поради, які не потребують навичок.
- «Телеграм» – t.me/fastaid_bot.
- «Вайбер» – pipe.bot/viber/6545.