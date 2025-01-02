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Про ліки та здоров’я: медичні сервіси, які стануть у нагоді

Про ліки та здоров’я: медичні сервіси, які стануть у нагоді

Редакція «Одеського життя» нагадує, що в Україні існує кілька корисних медичних сервісів та чат-ботів, які працюють за підтримки держави та МОЗ. Вони надають інформацію щодо безоплатних медичних послуг та ліків, а також хто, де та як їх може отримати.

«Спитай Гриця»

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Чат-бот Спитай Гриця

Чат-бот інформує про медичні препарати за програмою «Доступні ліки». За допомогою чат-боту можна дізнатися, які ліки підпадають під державну програму, хто нею може скористуватися та в якій найближчій аптеці можна отримати ліки.

  • «Телеграм» – t.me/SpytaiGrytsia_bot.
  • «Вайбер» – chats.viber.com/spytaigrytsia.

«Календар здорових українців»

Сервіс розповідає про медичні обстеження, в якому віці їх варто зробити, які з них є безоплатними та де їх можна зробити. Чат-бот використовує дані НСЗУ і складається з розділів: знайомство, системи на контролі, щеплення за календарем і без, де пройти обстеження, персональні рекомендації.

  • «Телеграм» – t.me/CalendarUA_Bot.
  • «Вайбер» – viber.com/calendarua_bot.

«Лікуйся»

Чат-бот Лікуйся

Сервіс допомогає тим, в кого діагностували рак молочної залози. А саме: зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно. Це стосується послуг з діагностики онкологічних захворювань і їх лікування.

  • «Телеграм» – t.me/likuysia_bot.
  • «Вайбер» – chats.viber.com/likuysia.

«Буду мамою»

Чат-бот Буду мамою

Сервіс для вагітних жінок містить покроковий алгоритм, як отримати безоплатний супровід вагітності, медичну допомогу при пологах і неонатальні послуги. Жінки, які тільки планують вагітність, знайдуть інформацію про свої права та гарантовані державою послуги.

  • «Телеграм» – t.me/IWillBeMother_bot.
  • «Вайбер» – viber.com/iwillbemother_bot.

«Турбота»

Це безплатний український сервіс з надання медичних консультацій онлайн. Оберіть напрям, за яким потребуєте консультації та через деякий час з вами зважиться лікар, який зареєструвався в сервісі.

  • «Телеграм» – t.me/Doc2rbot.

«АРТ поруч»

Чат-бот АРТ Поруч

Бот допоможе людям, які живуть з ВІЛ/СНІД, отримати антиретровірусну терапію (АРТ) за місцем проживання – в Україні або за кордоном. Список закладів перевірений та оновлюється. Крім того, у сервіс пропонує варіанти живої підтримки для тих, хто не знайшов відповіді на свої питання.

  • «Телеграм» – bit.ly/3vw1Eyj.
  • Особиста платформа – findart.phc.org.ua.

«На повні груди»

Довідник безоплатної діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні. Чат-бот надасть інформацію про стадії захворювання, схеми лікування, безоплатні препарати та пам’ятки для отримання медичних послуг.

  • «Телеграм» – t.me/FullLungs_bot.

«Джгут 2.0»

Чат допоможе в екстрених ситуаціях, коли потрібно надати першу допомогу. Бот має два режими: для тих, хто пройшов тренінг (більш повні рекомендації) та базові поради, які не потребують навичок.

  • «Телеграм» – t.me/fastaid_bot.
  • «Вайбер» – pipe.bot/viber/6545.
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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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