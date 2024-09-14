Курси першої медичної допомоги: де безкоштовно цьому навчають в Одесі

Не пропустити «золоту годину»

Вміти правильно надати першу медичну допомогу необхідно не тільки під час війни. Щодня сотні людей потрапляють в автокатастрофи, комусь стає зле на воді, хтось просто на вулиці непритомніє внаслідок інсульту або інфаркту. У всіх цих випадках від оперативності та правильності надання першої долікарської допомоги може залежати життя людини. Тому час від початку критичного стану до надання першої допомоги медики називають «золотою годиною». І що пізніше її нададуть, то менше в людини шансів вижити.

Наприклад, після зупинки серця у потерпілого є близько п’яти-семи хвилин, у разі зупинки дихання — до 15, у разі кровотечі з великої судини — від 15 хвилин до години. І, якщо допомогу не надати вчасно, — настають незворотні зміни і смерть.

На жаль, «швидка допомога» не завжди може примчати за викликом за лічені хвилини. Не таємниця — сьогодні в «швидкій» дефіцит і медиків, і водіїв. Тож на «швидку» людина може і не дочекатися. Під час «прильоту» по 8 станції Великого Фонтану такий приклад вже був. Тому саме ті, що оточують, мають допомогти людині дожити до початку професійного надання медичної допомоги.

Допомогти може кожен

Багато хто й хотів би надати першу допомогу самостійно, але боїться нашкодити неправильними діями. Лякає нерідко і можлива відповідальність за самодіяльність. Водночас українським законодавством передбачена відповідальність за ненадання допомоги, у вигляді 136 статті Кримінального Кодексу України: «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані». У таких випадках закон зобов’язує діяти за протоколами надання першої домедичної допомоги. Передбачається, що добровільні рятувальники мають цими навичками володіти. Насправді таких знань і вмінь не так вже й багато. І вони не потребують спеціальної багаторічної підготовки.

У кожній критичній ситуації насамперед треба негайно викликати «швидку допомогу». Потім намагатися винести потерпілого за межі зони небезпеки. Після цього — відповідно до виду і характеру травми — зупинити кровотечу, накласти пов’язку, зробити штучну вентиляцію легенів, непрямий масаж серця.

Для того, щоб уміти все це робити на практиці, й створюються курси першої допомоги.

В Одесі існує кілька таких центрів, де, згідно з сучасними протоколами, навчають практикуючі фахівці.

Навчальний центр SAR

Це, мабуть, найвідоміший сьогодні Центр в Одесі. Тут можна пройти базові курси домедичної допомоги за найрізноманітнішими напрямами. Є спеціальні тренінги: перша допомога в походах, перша допомога дітям, ризик-менеджмент на підприємстві. Під час війни особливо популярним є курс «Перша допомога в умовах бойових дій для цивільних».

Кожне заняття триває близько трьох годин. Їхніх учасників навчають найпростіших термінових заходів, необхідних для збереження життя постраждалих під час артилерійського або авіаційного обстрілу. Інструктор демонструє різні техніки та правила надання першої допомоги в разі сильної кровотечі: за допомогою підручних засобів і сучасних джгутів. Роз’яснює, які види джгутів зупиняють кровотечі різного походження. Навчають курсантів і наданню допомоги при проникаючих пораненнях грудної та черевної порожнин, показують, як визначити свідомість потерпілого та звільняти дихальні шляхи, а також — різним способам його екстреної евакуації. Крім того, інструктори розповідають і про правила особистої безпеки. Там, де йде обстріл, допомогу надавати не можна. У цьому випадку наражаються на небезпеку не тільки потерпілий, а й сам рятувальник.

Теорію викладачі підкріплюють практичними заняттями — на манекенах і в умовах реалістичного відтворення місця подій.

Адреса: вулиця Середня, 59; телефон: 097 808 0884.

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Департамент проводить курси, де навчають, зупиняти кровотечу, накладати шину у разі переломів, заходам безпеки у випадку загрози хімічного та радіоактивного забруднень. Заняття здійснюють практикуючі лікарі відділення невідкладної допомоги.

Одна з простих і необхідних навичок — усунення кровотечі кінцівок. Для цього підійдуть підручні засоби. Найпопулярніший «самодіяльний» джгут — ремінь від поясної сумки. Але, звісно, використовувати краще медичний турнікет. Ним потрібно перетиснути руку або ногу за п’ять — сім сантиметрів вище місця кровотечі. Також медики навчають на практиці, як перев’язувати потерпілого в разі кровотеч у ділянці шиї, голови або живота за допомогою бинтів.

Оголошення про проведення курсів публікують на офіційному сайті та в телеграм-каналі міста.

Навчальний центр FAST

У Центрі навчають наданню першої допомоги та правилам пожежної безпеки. Також FAST постачає спорядження для збереження людських життів. Тривалий час курси співпрацюють з національною поліцією в Одесі та по всій Україні.

Тут вчать оцінювати критичність ситуації та правильно викликати швидку допомогу. Під час тренінгів можна навчитися надавати першу допомогу при травмах шиї та хребта; при інсульті, зупинках серця та дихання; отримати навички зупинки сильної кровотечі за допомогою прямого тиску, тампонування, накладання джгута або турнікету.

Зараз центр навчає тактичної медицини українських військових.

FAST приймає заявки на проведення тренінгів із працівниками компаній. Можна пройти навчання у форматі онлайн.

Адреса: вул. Грецька, 1А; телефон: 093 493 9452

Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Тут навчають навичок надання першої допомоги та догляду за хворими і пораненими.

Пройшовши тренінг «Перша допомога для цивільних осіб», можна навчитися надавати домедичну допомогу при пораненнях, серцевих нападах, зупинках дихання та в інших випадках, коли кожна хвилина може бути вирішальною. Програма курсу включає опанування навичками надання першої допомоги при травмах, активації організму та штучного дихання, допомоги при отруєннях; перенесення постраждалих.

Адреса: вул. Грецька, 5. Тренінги проводять при наборі груп, записатися в які можна за телефоном 724-34-28 або 099 378 4399. Також записатися на курси можна на сторінках Червоного Хреста в соцмережах.