О лекарствах и здоровье: медицинские сервисы, которые пригодятся

Редакция Одесской жизни напоминает, что в Украине существует несколько полезных медицинских сервисов и чат-ботов, которые работают при поддержке государства и Минздрава. Они предоставляют информацию о бесплатных медицинских услугах и лекарствах, а также кто, где и как их может получить.
«Спитай Гриця»
Чат-бот информирует о медицинских препаратах по программе «Доступные лекарства». С помощью чат-бота можно узнать, какие лекарства подпадают под государственную программу, кто ею может воспользоваться и в какой ближайшей аптеке их можно получить.
- «Телеграм» – t.me/SpytaiGrytsia_bot.
- «Вайбер» – chats.viber.com/spytaigrytsia.
«Календарь здоровых украинцев»
Сервис рассказывает о медицинских обследованиях, в каком возрасте их следует сделать, какие из них бесплатны и где их можно пройти. Чат-бот использует данные НСЗУ. и состоит из разделов: знакомство, системы на контроле, прививки по календарю и без, где пройти обследование, персональные рекомендации.
- «Телеграм» – t.me/CalendarUA_Bot.
- Вайбер – viber.com/calendarua_bot.
«Лікуйся»
Сервис помогает тем, у кого диагностировали рак молочной железы. А именно: сориентироваться, в каком медицинском учреждении, какие медицинские услуги и в каком объеме можно получить бесплатно. Это касается услуг диагностики онкологических заболеваний и их лечения.
- «Телеграм» – t.me/likuysia_bot.
- «Вайбер» – chats.viber.com/likuysia.
«Буду мамой»
Сервис для беременных женщин содержит пошаговый алгоритм, как получить бесплатное сопровождение беременности, медицинскую помощь при родах и неонатальные услуги. Женщины, только планирующие беременность, найдут информацию о своих правах и гарантированных государством услугах.
- «Телеграм» – t.me/IWillBeMother_bot.
- Вайбер – viber.com/iwillbemother_bot.
«Турбота»
Это бесплатный украинский сервис по предоставлению медицинских консультаций онлайн. Выберите направление, по которому требуется консультация и через некоторое время с вами решится зарегистрировавшийся в сервисе врач.
- «Телеграм» – t.me/Doc2rbot.
«АРТ поруч»
Бот поможет людям, которые живут с ВИЧ/СПИД, получить антиретровирусную терапию (АРТ) по месту жительства – в Украине или за рубежом. Список заведений проверен и обновляется. Кроме того, в сервисе предлагает варианты живой поддержки для тех, кто не нашел ответа на свои вопросы.
- «Телеграм» – bit.ly/3vw1Eyj.
- Личная платформа – findart.phc.org.ua.
«На повні груди»
Справочник безвозмездной диагностики и лечения онкологических заболеваний в Украине. Чат-бот предоставит информацию о стадиях заболевания, схемах лечения, бесплатных препаратах и памятки для получения медицинских услуг.
- «Телеграм» – t.me/FullLungs_bot.
«Джгут 2.0»
Чат поможет в экстренных ситуациях, когда требуется оказать первую помощь. У бота два режима: для тех, кто прошел тренинг (более полные рекомендации) и базовые советы, не требующие навыков.
- «Телеграм» – t.me/fastaid_bot.
- «Вайбер» – pipe.bot/viber/6545.