О лекарствах и здоровье: медицинские сервисы, которые пригодятся

«Спитай Гриця»

Чат-бот информирует о медицинских препаратах по программе «Доступные лекарства». С помощью чат-бота можно узнать, какие лекарства подпадают под государственную программу, кто ею может воспользоваться и в какой ближайшей аптеке их можно получить.

«Телеграм» – t.me/SpytaiGrytsia_bot.

«Вайбер» – chats.viber.com/spytaigrytsia.

«Календарь здоровых украинцев»

Сервис рассказывает о медицинских обследованиях, в каком возрасте их следует сделать, какие из них бесплатны и где их можно пройти. Чат-бот использует данные НСЗУ. и состоит из разделов: знакомство, системы на контроле, прививки по календарю и без, где пройти обследование, персональные рекомендации.

«Телеграм» – t.me/CalendarUA_Bot.

Вайбер – viber.com/calendarua_bot.

«Лікуйся»

Сервис помогает тем, у кого диагностировали рак молочной железы. А именно: сориентироваться, в каком медицинском учреждении, какие медицинские услуги и в каком объеме можно получить бесплатно. Это касается услуг диагностики онкологических заболеваний и их лечения.

«Телеграм» – t.me/likuysia_bot.

«Вайбер» – chats.viber.com/likuysia.

«Буду мамой»

Сервис для беременных женщин содержит пошаговый алгоритм, как получить бесплатное сопровождение беременности, медицинскую помощь при родах и неонатальные услуги. Женщины, только планирующие беременность, найдут информацию о своих правах и гарантированных государством услугах.

«Телеграм» – t.me/IWillBeMother_bot.

Вайбер – viber.com/iwillbemother_bot.

«Турбота»

Это бесплатный украинский сервис по предоставлению медицинских консультаций онлайн. Выберите направление, по которому требуется консультация и через некоторое время с вами решится зарегистрировавшийся в сервисе врач.

«Телеграм» – t.me/Doc2rbot.

«АРТ поруч»

Бот поможет людям, которые живут с ВИЧ/СПИД, получить антиретровирусную терапию (АРТ) по месту жительства – в Украине или за рубежом. Список заведений проверен и обновляется. Кроме того, в сервисе предлагает варианты живой поддержки для тех, кто не нашел ответа на свои вопросы.

«Телеграм» – bit.ly/3vw1Eyj.

Личная платформа – findart.phc.org.ua.

«На повні груди»

Справочник безвозмездной диагностики и лечения онкологических заболеваний в Украине. Чат-бот предоставит информацию о стадиях заболевания, схемах лечения, бесплатных препаратах и ​​памятки для получения медицинских услуг.

«Телеграм» – t.me/FullLungs_bot.

«Джгут 2.0»

Чат поможет в экстренных ситуациях, когда требуется оказать первую помощь. У бота два режима: для тех, кто прошел тренинг (более полные рекомендации) и базовые советы, не требующие навыков.