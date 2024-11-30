Права свійських тварин: що варто знати про захист улюбленця?

Хто контролює утримання тварин в Україні?

В Україні питаннями контролю умов утримання тварин і накладання штрафів за порушення займаються кілька органів:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України – відповідає за загальний контроль та координує реалізацію політики захисту тварин від жорстокого поводження.

– відповідає за загальний контроль та координує реалізацію політики захисту тварин від жорстокого поводження. Національна поліція України – має право контролювати вигул свійських тварин у громадських місцях, забезпечує дотримання правил захисту тварин.

– має право контролювати вигул свійських тварин у громадських місцях, забезпечує дотримання правил захисту тварин. Державна ветеринарна служба – перевіряє стан здоров’я та утримання тварин.

– перевіряє стан здоров’я та утримання тварин. Районні адміністрації – відповідають за локальний контроль.

– відповідають за локальний контроль. Управління екологічної безпеки та департамент міського господарства – забезпечують дотримання місцевих правил щодо тварин.

Звертатися до цих органів можна письмово, через електронну пошту або офіційні платформи.

Порада: якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами, повідомте про це поліцію або місцеві екологічні структури.

Чи є спеціальні правила утримання тварин в Одесі?

Так, в Одесі діють Правила утримання тварин, затверджені рішенням міської ради 05.04.2008 №2476-V. Вони охоплюють догляд, утримання, розведення та контроль чисельності як свійських, так і безпритульних тварин.

Власники тварин зобов’язані:

забезпечити комфорт тваринам (простір, світло, вентиляція, доступ до їжі та води);

утримувати тварину, не створюючи незручностей сусідам (запахи, шум);

зареєструвати тварин і обовʼязково вакцинувати їх, особливо від сказу.

Правила вигулу тварин:

собак вигулюють на короткому повідку (до 1,2 м), для небезпечних порід потрібен намордник;

заборонено вигулювати тварин у дитячих зонах, на пляжах або в скверах (крім спеціально відведених місць);

власники зобов’язані прибирати за тваринами екскременти.

Що заборонено робити власникам тварин:

відвідувати магазини, кафе, лікарні, школи тощо (без дозволу);

виводити хворих або агресивних тварин у громадські місця;

тримати тварин у коридорах, підвалах, сходах або інших загальних місцях;

бити, кидати або завдавати шкоди тваринам;

застосовувати до тварин допінги або змушувати їх нападати;

розводити агресивних тварин або таких, що мають генетичні вади.

Реєстрація свійських тварин обов’язкова?

В Україні реєстрація свійських тварин не є обов’язковою, але у деяких містах і регіонах (особливо великих, таких як Одеса) реєстрація собак є обов’язковою. Особливо порід, що підлягають спеціальному контролю (наприклад, бойові). Процедура реєстрації включає отримання ветеринарного паспорта та чіпування. Для котів та інших свійських тварин реєстрація не є обов’язковою. Проте, якщо планується транспортування тварини в межах країни або за кордон, необхідно оформити ветеринарний паспорт.

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Яке покарання передбачено за жорстоке поводження з тваринами?

В Україні за жорстоке поводження з тваринами передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність накладається у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень, якщо тварині завдали болю, мучили її, залишили без допомоги, порушили правила утримання (за відсутності серйозних травм або смерті). У випадку загрози для життя чи здоров’я тварини її можуть конфіскувати.

накладається у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень, якщо тварині завдали болю, мучили її, залишили без допомоги, порушили правила утримання (за відсутності серйозних травм або смерті). У випадку загрози для життя чи здоров’я тварини її можуть конфіскувати. Кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на термін 1-3 роки або позбавлення волі на 2-3 роки, якщо тварині завдали серйозних травм або каліцтва. Тварина також конфіскується.

Що робити, якщо тварину вкрали або загубили?

Згідно зі ст.180 Цивільного кодексу України, тварина вважається особливим об’єктом цивільних прав і має статус майна. Викрадення тварини прирівнюється до кримінального правопорушення.

Що у такому випадку робити? Подайте заяву до поліції. У разі втрати (зникнення) зверніться до найближчих ветеринарних клінік і притулків для тварин. Розмістіть оголошення з фото тварини і вашими контактами в соціальних мережах.

Якщо тварина постраждала через чужу недбалість або жорстокість

Власник тварини має право вимагати відшкодування майнової та моральної шкоди, якщо його тварина постраждала через недбалість або жорстоке поводження з боку іншої особи.

Відшкодування майнової шкоди включає витрати на лікування, ветеринарні послуги, ліки та інші пов’язані витрати. Документи для підтвердження: чеки, квитанції, акти про надання послуг.

включає витрати на лікування, ветеринарні послуги, ліки та інші пов’язані витрати. Документи для підтвердження: чеки, квитанції, акти про надання послуг. Відшкодування моральної шкоди діє, якщо власник пережив страждання через шкоду, заподіяну тварині. Зверніться до поліції, щоб відкрити кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Разом із позовом треба подати докази: медичні висновки про стан тварини, квитанції за лікування, інші документи, що підтверджують завдану шкоду. Суд розглядає обставини кримінального правопорушення та вирішує питання компенсації шкоди (майнової та моральної).

Що робити, якщо тварина стає небезпечною для людей?

Якщо тварина належить до небезпечних порід, обов’язково потрібно використовувати повідець і намордник. Якщо агресія вже проявилася, тварину необхідно ізолювати від людей, аби вона не змогла завдати шкоди. В іншому випадку зверніться до поліції.

Яким собакам обов’язково носити намордник?

Це собаки, які входять до Переліку небезпечних порід (затверджений Постановою Кабміну №1164 від 10.11.2021). До потенційно небезпечних через особливості поведінки належать: доберман, аргентинський дог, бультер’єр, акіта-іну, англійський мастиф, бульмастиф, московська сторожова.

Куди звертатися?

У 2021 році Верховна Рада ухвалила зоозахисний закон №2351, що впроваджує європейські стандарти поводження з тваринами. Але, на превеликий жаль, новини про жорстоке поводження з тваринами в Україні – не рідкість, і часто ці злочини залишаються безкарними. Тому захист тварин залежить від кожного з нас. Знаючи, на що має право наш улюбленець, ми можемо його захистити.

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